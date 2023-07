MONTRÉAL, le 13 juill. 2023 /CNW/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux à travers le monde, a annoncé avoir obtenu un contrat de services-conseils en ingénierie générale pour le développement des transports de Florida's Turnpike Enterprise. La Société continuera d'appuyer le système de transport financé par les utilisateurs de la Floride en réalisant son programme de travail sur cinq ans. Ce contrat, d'une valeur de 85 millions de dollars, est la continuation d'une relation de 35 ans avec l'entreprise qui a débuté en 1988

« L'obtention de ce contrat reflète la confiance envers l'efficacité et l'excellence de nos services intégrés couvrant l'ensemble de l'écosystème de transport », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction, SNC-Lavalin.

Florida's Turnpike Enterprise est une unité d'exploitation du ministère des Transports de la Floride gérant 822 kilomètres de route payante à accès limité utilisée quotidiennement par plus de trois millions de personnes. Dans le cadre de ce contrat quinquennal, SNC-Lavalin soutiendra les postes de péage et l'évolution du transport en appuyant la planification, la conception, le financement, la construction, l'exécution et l'entretien du système de péage.

« Nous sommes leur partenaire de confiance depuis 35 ans. Ensemble, nous n'avons jamais cessé de chercher l'innovation, d'améliorer la rentabilité, et d'assurer la valeur et la qualité du service au public en déplacement, a déclaré Steve Morriss, président, Services d'ingénierie, États-Unis, Amérique latine, Asie-Pacifique et Mines et minéraux, Atkins. C'est un immense honneur et un grand privilège de contribuer à cette transition vers la nouvelle ère numérique de l'entreprise. »

SNC-Lavalin mise sur la technologie de mobilité intelligente pour transformer les données en connaissances au moyen d'outils pour programmes numériques et de gestion de projets, d'analyses prédictives, et de visualisation et de gouvernance des données, ainsi que pour favoriser la résilience, le développement durable et les infrastructures liées aux véhicules à zéro émission\. Les travaux visant à appuyer SunTrax, le centre de mise à l'essai des technologies de transport de Florida's Turnpike Enterprise et du ministère des Transports de la Floride, continueront d'appuyer l'avancée des véhicules connectés et autonomes (VCA), améliorant ainsi leur sécurité et efficacité.

La Société a également obtenu des contrats de services-conseils en ingénierie et de gestion de programme où elle a fourni des services similaires avec plusieurs districts du ministère des Transports de la Floride, la Central Texas Turnpike System du département des Transports du Texas, la Central Texas Regional Mobility Authority, la North Texas Tollway Authority, la Georgia State Road and Tollway Authority, la Colorado High Performance Transportation Enterprise, la North Carolina Turnpike Authority et la Metropolitan Transportation Authority dans l'État de New York.

