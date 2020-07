MONTRÉAL, le 14 juill. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) est heureuse d'annoncer que son entreprise Atkins, en coentreprise avec Arup, a obtenu un contrat de services-conseils en conception par MTR Corporation Limited (MTRCL) pour le prolongement de la ligne Tung Chung à Hong Kong.

Le projet comprend la réalisation d'un prolongement sous-terrain de 1,3 km de la ligne Tung Chung jusqu'à un nouveau terminus à Tung Chung Ouest. De plus, une station de surface sera également aménagée entre les stations Sunny Bay et Tung Chung pour desservir la nouvelle zone de développement de Tung Chung Est sur l'île de Lantau et renforcer l'ensemble du réseau MTR à Hong Kong.

La coentreprise sera responsable de la planification et de la conception détaillées du schéma, ainsi que de la préparation de l'appel d'offres dans le cadre du projet, qui comprend des interfaces complexes avec la voie ferrée existante en exploitation.

« Nous avons collaboré avec MTRCL pendant plus de 40 ans, et le métro de Hong Kong (MTR) fait partie intégrante de notre patrimoine dans la région, car nous avons grandi aux côtés de l'un des meilleurs réseaux de métro au monde, a déclaré Philip Hoare, président de l'entreprise Atkins de SNC-Lavalin. Nous avons hâte d'utiliser les plus récentes technologies en conception numérique et en ingénierie, ainsi que les méthodes modernes de construction pour réaliser un prolongement de ligne essentiel qui desservira les collectivités du nord de l'île de Lantau. »

La ligne Tung Chung existante demeurera opérationnelle pendant la construction du prolongement vers Tung Chung Ouest et de la nouvelle station à Tung Chung Est. L'un des défis clés du projet sera de réduire au minimum l'incidence de la construction du prolongement sur le service ferroviaire. Il faudra également se pencher sur la durabilité de la conception des stations, tout en veillant à ce que ces dernières s'intègrent entièrement aux collectivités environnantes qu'elles desserviront.

La première pelletée de terre du projet devrait avoir lieu en 2023.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et livrer des projets et des concepts de classe mondiale, tout en offrant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, la cybersécurité et les réseaux intelligents, la conception et l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et l'entretien, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients de quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. www.snclavalin.com

