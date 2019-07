SNC-Lavalin obtient un contrat de mise en service pour un projet sur la côte du golfe aux États-Unis

MONTRÉAL, le 29 juill. 2019 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) annonce qu'elle a remporté un important contrat de mise en service avec ExxonMobil / SABIC pour les installations pétrochimiques du projet Gulf Coast Growth Ventures (GCGV), dans le comté de San Patricio, au Texas. Les installations chimiques consistent en un vapocraqueur d'éthane d'une capacité de 1,8 tonne métrique, d'une unité de monoéthylène glycol et de deux unités de polyéthylène.

Le projet a reçu l'approbation réglementaire environnementale finale en juin 2019. La construction débutera au troisième trimestre de 2019 et le démarrage est prévu pour 2022. Dans le cadre de ce contrat, SNC-Lavalin fournit le personnel, les outils et l'équipement, ainsi que tous les services nécessaires à l'achèvement des systèmes connexes, de la planification à la mise en œuvre de la pré-mise en service, en passant par la planification de la mise en service et le soutien au démarrage sur l'ensemble des sites durant la phase d'exécution du projet.

« C'est une formidable occasion pour notre équipe spécialisée dans l'achèvement et la mise en service, en plus d'être un contrat de services important et stratégique pour nous sur la côte du golfe aux États-Unis. Nous sommes impatients de fournir à GCGV le savoir-faire, les processus et les systèmes requis pour une remise sécuritaire et précise, et pour un démarrage réussi, a commenté Craig Muir, président, Ressources, SNC-Lavalin. Nous avons une feuille de route impressionnante en matière d'achèvement de systèmes pour de grands projets pétroliers et gaziers partout dans le monde. La combinaison de notre expertise technique, de notre réactivité et de notre souplesse est reconnue par nos clients comme un avantage concurrentiel de notre savoir-faire et de nos capacités. »

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. La vision des employés de SNC-Lavalin dépasse l'ingénierie. À partir de bureaux situés dans le monde entier, nos équipes offrent des services pour chaque étape du cycle de vie des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la gestion de construction, des investissements de maintien, de l'exploitation et de l'entretien, aux clients dans les secteurs d'activité de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources. www.snclavalin.com

