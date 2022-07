MONTRÉAL, le 22 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX : SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a obtenu un contrat pour fournir des services-conseils en ingénierie générale et des services de construction, d'ingénierie et d'inspection pour le Georgia Department of Transportation (GDOT). La Société aide le GDOT à fournir des infrastructures de transport sécuritaires et fiables depuis 1973.

« Les relations sont la pierre angulaire de nos services et l'élément clé pour bien comprendre les objectifs de nos clients et pour choisir la bonne combinaison d'expertise en services-conseils et en ingénierie pour les appuyer, a déclaré Ian L. Edwards, président de SNC-Lavalin. Nos clients comptent sur nous pour fournir des solutions durables qui génèrent les résultats que nos clients exigent et les changements dont leurs collectivités ont besoin pour relier les personnes et les lieux. »

À titre de consultant principal, la Société fournira des services à l'Office of Alternative Delivery (OAD) du GDOT pour une période maximale de cinq ans dans le cadre d'un contrat de marché de clientèle ne devant pas dépasser 60 millions de dollars. Le soutien technique comprendra l'aide à la mise en œuvre de projets de conception-construction situés dans la région du nord-est de l'État.

« Notre équipe met à contribution les ressources et l'expertise d'une entreprise mondiale associées à une forte présence locale qui réalise des projets pour le GDOT depuis près de quatre décennies, a déclaré George Nash, chef de la direction d'Atkins, Amérique du Nord. En mettant l'accent sur la mission de l'OAD, qui consiste à réaliser efficacement de nombreux projets et programmes de transport, nous tirerons parti de notre expérience et de notre innovation pour aider à améliorer la mobilité des automobilistes et des marchandises, ce qui aura une incidence sur l'économie en croissance de la Géorgie. »

Qu'il s'agisse de systèmes de péage aux États-Unis ou d'autoroutes intelligentes au Royaume-Uni, SNC-Lavalin déploie des capacités mondiales à l'échelle locale afin de fournir des approches novatrices pour des projets qui profitent aux réseaux de transport desservant les usagers du monde entier.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui relient les gens, la technologie et les données pour concevoir, réaliser et opérer les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com . Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias: Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes, [email protected] ; Investisseurs: Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]