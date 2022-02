« Nos spécialistes, techniciens, ingénieurs, concepteurs, programmeurs et développeurs de logiciels chevronnés nous permettent de réaliser ces types de projets en tant que guichet unique pour tous les besoins en matière d'inspection et d'entretien des réacteurs », a déclaré Sandy Taylor, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. Ayant accès à plus de 500 solutions brevetées, nous tirons parti de notre portefeuille de technologies novatrices et utilisons les outils les plus récents pour mettre au point les pratiques exemplaires de l'industrie de manière à gérer des défis techniques complexes avec précision. »

« Bruce Power et SNC-Lavalin collaborent depuis de nombreuses années pour assurer que la sécurité nucléaire demeure la priorité absolue alors que nous fournissons de l'énergie propre et fiable aux entreprises et aux foyers de l'Ontario sur le long terme », a affirmé Gary Newman, ingénieur en chef et vice-président principal, Ingénierie, Bruce Power. « L'ENDA est l'un des outils nous permettant de dresser un portrait clair de l'état des tubes de force de nos réacteurs, puisqu'il nous permet d'obtenir des mesures extrêmement précises et les données utilisées pour valider l'intégrité. Nous pouvons ainsi continuer de fournir de l'énergie à la province de façon sécuritaire et prévisible. »

En plus de diriger des programmes d'inspection des canaux de combustible de réacteurs à eau lourde partout dans le monde, SNC-Lavalin fournit également des solutions pour tous les types de réacteurs nucléaires tout au long de leur cycle de vie, en particulier la gestion des déchets et la mise hors service, ainsi que l'obtention de permis, la conception, les nouvelles constructions nucléaires, la gestion des actifs, la remise à neuf et la gestion de la fin de vie.

À propos de Candu Énergie

Candu Énergie est une société de pointe dans le domaine de la technologie nucléaire qui fournit des produits, des services et des réacteurs nucléaires à des clients de partout dans le monde. Nous concevons et livrons des réacteurs CANDUMD de pointe, réalisons des projets de remise à neuf, fournissons des programmes et des outils de gestion de la durée de vie des centrales et offrons des services d'exploitation et d'entretien pour les centrales nucléaires existantes. Les réacteurs CANDUMD fournissent environ 50 % de l'électricité de l'Ontario et 16 % de l'ensemble des besoins en électricité du Canada. Candu Énergie met au point des produits visant à fournir une énergie sécuritaire, fiable, abordable et exempte de CO 2 avec une orientation vers l'avenir, tout en respectant les normes de sécurité et réglementaires les plus élevées de l'industrie nucléaire mondiale.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux dans le monde entier et dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, technologie et données afin de concevoir, de réaliser et d'exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez des nouvelles et des renseignements pertinents à snclavalin.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias, Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes, [email protected]; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]