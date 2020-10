MONTRÉAL, le 23 oct. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a été choisie comme expert-conseil principal dans le cadre d'un contrat de marché de clientèle quinquennal d'une valeur de 20 millions US pour fournir des services de planification et de développement de corridors pour le département des Transports du Texas (TxDOT). En vertu du contrat, l'entreprise aidera TxDOT à élaborer des solutions qui répondent aux besoins actuels et futurs en matière de transport pour les principaux corridors de l'État.

L'entreprise fournira des services professionnels pour le processus d'aménagement des corridors, y compris l'analyse des réseaux de transport existants, notamment les réseaux routier, de transport en commun, de transport de marchandises, cyclable et piétonnier. Les autres tâches prévues dans ce contrat pourraient comprendre des analyses de faisabilité de corridors, des études sur les routes de secours, des analyses multimodales des besoins actuels et futurs en matière de transport, des analyses du transport de marchandises et diverses stratégies de développement pour des projets à l'échelle de l'État, de la région et du district.

« Il s'agit d'un autre gain important pour notre entreprise nord-américaine, qui continue de contribuer à l'amélioration et la modernisation des infrastructures de transport vitales pour les collectivités et les économies régionales, a déclaré Philip Hoare, président d'Atkins, d'ingénierie, de conception et de gestion de projet de SNC-Lavalin. Nous sommes impatients d'ajouter à l'énorme travail que nous avons déjà accompli pour TxDOT, à l'appui de ses objectifs à court et à long terme. »

Grâce à la compréhension claire des besoins en matière d'affectation de projets et à l'élaboration réussie d'approches et de concepts novateurs, l'entreprise fournit des produits de planification de qualité à TxDOT depuis plus de 15 ans. Parmi les projets les plus récents, mentionnons la planification du corridor de l'autoroute 69 à l'échelle de l'État, le plan de transport 2050 du Texas, l'étude de faisabilité de l'amélioration du corridor de la boucle 360 de l'État, l'étude de faisabilité de l'amélioration de la sécurité de l'autoroute US 82, le plan du corridor de transport de marchandises de l'autoroute 45 ainsi que le plan de mobilité des marchandises à l'échelle de l'État et sa mise en œuvre.

« Nous appuierons TxDOT en lui fournissant des données et des études essentielles pour la planification et la programmation axées sur le rendement, afin de mettre en œuvre efficacement les améliorations du système à l'échelle de l'État, a déclaré George Nash, président-directeur général d'Atkins, Amérique du Nord. Qu'il s'agisse de l'insuffisance de la capacité de circulation ou des défis en matière de sécurité, la détermination des améliorations à apporter à ces corridors critiques du Texas et l'établissement des priorités à cet égard les rendront plus sécuritaires pour les collectivités environnantes, les voyageurs et les transporteurs. »

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et livrer des projets et des concepts de classe mondiale, tout en offrant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, la cybersécurité et les réseaux intelligents, la conception et l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et l'entretien, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients de quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. www.snclavalin.com

Renseignements: Médias, Daniela Pizzuto, Directrice, Communications externes, 514-393-8000, poste 54772, [email protected]; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, poste 57553, [email protected]

