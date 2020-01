SNC-Lavalin obtient un contrat dans le secteur du pétrole et du gaz d'Al Dhafra Petroleum, aux Émirats arabes unis

MONTRÉAL, le 20 janv. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) annonce qu'elle a remporté un contrat de services d'ingénierie d'Al Dhafra Petroleum, une coentreprise réunissant le groupe Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), la Korea National Oil Corporation et GS Energy. Ce contrat s'aligne parfaitement avec la nouvelle stratégie de SNC-Lavalin visant l'accroissement de sa croissance et des services d'ingénierie.

En vertu de l'entente de neuf mois, SNC-Lavalin fournira des services d'études d'avant-projet pour la deuxième phase du champ d'Haliba, situé dans la zone de concession d'Al Dhafra Petroleum. L'objectif du projet est d'élaborer des installations de surface de manière optimale, afin de pouvoir gérer une production à long terme ainsi que d'envisager de futures perspectives de production près d'Haliba. La portée des travaux du contrat comprend la vérification des études conceptuelles et de la conception, la réalisation d'études d'avant-projet - pour l'élaboration des installations de surface requises pour traiter la production de l'usine principale et de ses zones de prolongement nord et sud -, la planification de l'exécution et la conception d'installations pour traiter la production provenant d'autres clients potentiels de la région.

« Ce contrat cadre avec notre objectif de tirer parti de notre vaste expertise et expérience, par l'entremise de notre offre exhaustive de services de bout en bout, a déclaré Craig Muir, président du secteur Ressources à SNC-Lavalin. Nous sommes déterminés à offrir à nos clients des services de la plus haute qualité et à les aider à atteindre leurs objectifs. Nos équipes veilleront à ce que nous fournissions, pour ce projet, le savoir-faire technique, l'agilité et les solutions novatrices pour lesquels nous sommes reconnus. »

Al Dhafra Petroleum a été créée en 2014 en tant que coentreprise du groupe ADNOC en collaboration avec la Korean National Oil Corporation et GS Energy. Son but est de voir à l'exploration et au développement de champs encore inexploités dans sa zone de concession, en tirant parti de l'innovation, mais aussi d'un modèle d'exploitation agile et capable d'améliorer l'efficacité et de maximiser la valeur. Son objectif est d'accéder à de nouvelles ressources en hydrocarbures dans l'émirat et de mener une entreprise en amont plus rentable, conformément à la Stratégie de croissance intelligente 2030 du groupe ADNOC.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et livrer des projets et des concepts de classe mondiale, tout en offrant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, la cybersécurité et les réseaux intelligents, la conception et l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et l'entretien, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients de quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. www.snclavalin.com

