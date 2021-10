MONTRÉAL, le 8 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin Inc. (TSX: SNC), une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a obtenu un contrat de quatre ans d'une valeur ne dépassant pas 28 millions de dollars américains. Le contrat vise la prestation de services d'expert-conseil en gestion de l'entretien de la North Texas Tollway Authority (NTTA). La Société sera une extension du personnel de la NTTA et soutiendra la gestion et l'administration des activités du service d'entretien et de réalisation de projets afin d'établir des opérations d'entretien des actifs efficaces ayant trait aux routes, aux structures routières, aux bâtiments et aux installations. La NTTA exploite le système de péage et les infrastructures de transport de six comtés dans la région du nord du Texas.

« Notre expertise découle de notre capacité à fournir une large gamme de services tout au long du cycle de vie d'un actif, ce qui nous permet de développer une compréhension approfondie des besoins de nos clients, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Nous offrons des solutions axées sur la fiabilité, la viabilité à long terme et l'exploitation en continu pour la gestion de l'entretien d'actifs. Nous nous employons à améliorer la façon dont l'entretien est réalisé et assurant l'excellence opérationnelle et en fournissant aux clients les outils et la technologie nécessaire pour prendre les meilleures décisions relatives à leurs actifs. »

Dans le cadre de ce contrat, SNC-Lavalin participera à l'établissement des processus de gestion de l'entretien des actifs. Le soutien comprendra des services de gestion de projet qui permettront de déceler les problèmes et de formuler des recommandations pour réduire les coûts du cycle de vie afin d'améliorer le rendement des investissements. Des services-conseils seront également fournis ayant trait à la planification, à l'établissement du calendrier, à la budgétisation, l'estimation des coûts, à l'inspection et à l'évaluation de l'état, à la conception de projet, à la gestion de projet, à l'évaluation des services d'entretien et à la mise au point de systèmes de gestion pour les routes, les structures routières ainsi que les bâtiments, installations et propriétés connexes de la NTTA.

« En combinant nos ressources au Texas à notre expertise à l'échelle nationale et aux connaissances de la NTTA acquises lors du mandat d'expert-conseil en ingénierie générale des huit dernières années, notre équipe mettra à profit les leçons apprises et les pratiques exemplaires pour offrir un programme de gestion de l'entretien des actifs efficace et efficient », a déclaré George Nash, chef de la direction, Atkins, Amérique du Nord.

Qu'il s'agisse de systèmes de péage aux États-Unis ou d'autoroutes intelligentes au Royaume-Uni, SNC-Lavalin déploie des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir des approches novatrices pour des projets qui profitent aux réseaux de transport desservant les usagers du monde entier. Des efforts semblables ont été déployés aux États-Unis, notamment pour soutenir des clients comme la Florida's Turnpike Enterprise, la State Road and Tollway Authority de la Géorgie, la North Carolina Turnpike Authority, la Metropolitan Transportation Authority Bridges & Tunnels de New York, la New Jersey Turnpike Authority, la Tampa Hillsborough County Expressway Authority et la division des opérations de péage du ministère des Transports du Texas.

