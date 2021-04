MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin Inc. (TSX: SNC) a obtenu un contrat de trois ans assorti de deux prolongations d'un an pour fournir un système de gestion des actifs de transport au département des Transports de la Californie (Caltrans). Dans le cadre du contrat, l'entreprise Data Transfer Solutions (DTS) de SNC-Lavalin fournira des services dont la mise en œuvre du système de gestion des actifs de transport, l'octroi de licences et la maintenance de logiciels, ainsi que le soutien facultatif après la mise en œuvre.

« SNC-Lavalin est consciente du rythme des changements technologiques et de la nécessité de répondre aux besoins des clients au moyen de solutions numériques robustes. Nous sommes à l'avant-garde de cette révolution et continuerons de tirer parti du potentiel de disruption des données et de l'innovation numérique pour aider les clients à automatiser leur environnement, à réduire leur charge de travail et à organiser leurs données au moyen d'une technologie personnalisée », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin.

Caltrans a attribué un contrat à l'entreprise en réponse aux lois fédérales et étatiques en vertu desquelles les organismes de transport doivent mettre en œuvre un plan de gestion des actifs de transport. DTS fournira une solution logicielle de gestion des actifs d'entreprise pour mettre en évidence la nouvelle visualisation des renseignements d'affaires pour les données et l'information géographique, ainsi que les utilisations organisationnelles, afin de prendre des décisions éclairées, axées sur le rendement et fondées sur les données.

« Nous savons que Caltrans a besoin d'un système robuste qui permet de faire le suivi, de produire des rapports et d'assurer la transparence à un niveau supérieur », a déclaré Allen Ibaugh, président, DTS, SNC-Lavalin. « Sous forme de guichet unique pour la visualisation des actifs, des conditions, des projets et des paramètres de rendement des transports de l'État, nous offrirons une solution infonuagique intégrée, y compris VUEWorks®, le système d'information géographique intégré sur le Web pour la gestion des actifs d'entreprise. De plus, l'outil d'aide à la décision en matière de gestion des actifs de transport permettra à Caltrans d'accomplir sa mission qui consiste à fournir un réseau de transport sécuritaire et fiable au service de tous et respectueux de l'environnement. »

La nouvelle technologie servira de dépôt centralisé de l'information sur les actifs avec des outils pour améliorer la gestion des actifs de transport, la désignation et la priorisation des projets, l'établissement de la portée, le financement et le soutien décisionnel.

