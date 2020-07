MONTRÉAL, le 15 juill. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) est heureuse d'annoncer qu'elle a été nommée partenaire stratégique de prestation de services de Thames Water pour des services de gestion des actifs, de gestion de projet et d'assurance technique en soutien à la transition du service public vers un modèle de « client intelligent », dans le cadre du programme d'immobilisations de 9 milliards de livres.

Évalué à 20 millions de livres, le contrat de cinq ans permettra aux employés de l'entreprise d'être détachés dans les fonctions de gestion des actifs et d'investissements de fonds de Thames Water pour donner des conseils sur les travaux futurs, comme la planification principale, la modélisation des actifs, l'arpentage, la génération et l'analyse des données ainsi que la réalisation d'une gamme d'études stratégiques essentielles.

« Notre travail consistera à soutenir Thames Water dans un vaste éventail de disciplines, fournissant des capacités techniques à l'entreprise de services publics lors de sa transition vers un modèle de prestation de services de "client intelligent", qui implique la croissance de leurs capacités internes pour augmenter le contrôle de la prise de décisions tout au long du processus d'exécution, a déclaré Philip Hoare, président, Atkins, Ingénierie, conception et gestion de projet, SNC-Lavalin. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler en étroite collaboration avec Thames Water au cours des cinq prochaines années afin d'étudier des façons plus durables de travailler et d'offrir de la valeur aux clients du plus grand service d'eau et d'eaux usées du Royaume-Uni. »

« Nous sommes heureux de compter SNC-Lavalin comme partenaire de services d'ingénierie au moment où nous améliorons notre rôle de "client intelligent" au sein de Thames Water. Le programme pour la septième période de gestion des actifs prévue par l'industrie britannique de l'eau (AMP7) représente un défi, et j'attends avec impatience le soutien qu'Atkins apportera à Thames Water pour le relever », a affirmé Andy Dunn, scientifique en chef et chef de l'ingénierie à Thames Water.

Le secteur Ingénierie, conception et gestion de projet de SNC-Lavalin fournit des services techniques aux sociétés de distribution d'eau et de traitement des eaux usées au Royaume-Uni et à l'étranger. Dans le cadre d'une structure de services professionnels offerte jusqu'à environ 2030, l'entreprise fournit déjà des services-conseils d'ingénierie commerciaux et environnementaux à Thames Water s'inscrivant dans sa stratégie à long terme pour relever les défis, notamment la croissance démographique et les changements climatiques, tout en veillant à ce que les factures demeurent abordables.

