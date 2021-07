MONTRÉAL, le 21 juill. 2021 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une société entièrement intégrée de services professionnels et de gestion de projets ayant des bureaux partout dans le monde, a été nommée par le gouvernement du Royaume-Uni à titre de partenaire de prestation d'un programme zéro émissions nettes et de remplacement au terme du cycle de vie pour veiller à ce que plus de quatre millions de pieds carrés d'espaces de bureaux du secteur public respectent des normes améliorées de durabilité. Ce mandat s'inscrit dans le cadre d'un investissement majeur visant à accélérer le programme zéro émissions nettes du pays. Le contrat de six ans relève de SNCL Services d'ingénierie, la pierre angulaire de la stratégie de SNC-Lavalin visant à augmenter la croissance.

« Je tiens à remercier le gouvernement du Royaume-Uni d'avoir confié à SNC-Lavalin cet important mandat, qui permettra à l'entreprise d'affronter l'un des plus grands défis de notre époque, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Nous croyons fermement que notre travail de partenariat avec nos clients mondiaux -- qui les aide à réaliser leurs plans en matière de carboneutralité tout au long du cycle de vie de leurs actifs à l'aide de méthodes et de pratiques de pointe -- a l'incidence la plus positive sur l'établissement des collectivités durables de l'avenir. »

SNC-Lavalin fournira à l'agence de biens du gouvernement, la Government Property Agency, une prestation de services techniques, notamment la conception, la détermination des interventions et des priorités en matière de décarbonisation, ainsi que la gestion de programme et de la chaîne d'approvisionnement.

« L'ingénierie joue un rôle essentiel dans l'atteinte des objectifs zéro émissions nettes ambitieux établis par de nombreux gouvernements dans le monde, a affirmé Philip Hoare, président d'Atkins, Ingénierie, conception et gestion de projet, SNC-Lavalin. Cette nomination nous place au premier plan du programme zéro émissions nettes du gouvernement du Royaume-Uni et permettra à nos experts de repousser les limites de l'innovation et des technologies afin d'aider à transformer des espaces de bureaux du secteur public. »

« La mise en place d'un portefeuille de bureaux gouvernementaux améliorés et plus écologiques permettra non seulement de réduire les émissions de carbone et les coûts d'exploitation, mais aussi d'attirer d'importants investissements à l'échelle du Royaume-Uni alors que nous commençons à nous remettre de la pandémie de la COVID-19 », a indiqué Steven Boyd, chef de la direction, Government Property Agency.

Le rôle de SNC-Lavalin auprès de la Government Property Agency du Royaume-Uni s'ajoute à un portefeuille croissant de travaux en matière de carboneutralité pour conseiller des clients des secteurs public et privé dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des transports. La Société a récemment lancé sa « vision d'une société durable » avec des cibles améliorées en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG), dont une feuille de route pour atteindre la carboneutralité d'ici 2030.

Elle a également publié deux rapports qui examinent le plan d'action pour atteindre les cibles de carboneutralité d'ici 2050 :

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, les opérations et la maintenance, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients dans quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par notre secteur Capital. Gens déterminés. Résultats déterminants. Vous trouverez des nouvelles et des renseignements pertinents à www.snclavalin.com ou suivez-nous sur Twitter @SNCLavalin_fr.

