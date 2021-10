MONTRÉAL, le 5 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin Inc. (TSX : SNC), une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a été nommé par South East Water à la tête de son programme d'investissement dans l'ingénierie, l'environnement et la gestion des actifs pour respecter la septième période de gestion des actifs prévue par l'industrie britannique de l'eau (AMP7). Le programme sur 5 ans de 60 M£ permettra à SNC-Lavalin d'appliquer des services axés sur l'information pour soutenir la vision de South East Water, tirer parti de sa vaste expérience du marché de l'eau et consolider son ambition stratégique de fournir des services de gestion de contenu numérique de calibre mondial.

« L'approvisionnement en eau, sa qualité et sa résilience dans un monde en rapide évolution ne peuvent être tenus pour acquis, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. C'est pourquoi les clients du monde entier apprécient l'expérience et l'expertise que nous offrons, ainsi que les dernières innovations qui contribuent à transformer la façon dont les infrastructures d'eau sont conçues et construites. »

« Il est essentiel pour les entreprises spécialisées en eau de fournir un service résilient et abordable. Nous nous sommes engagés à aider South East Water à y parvenir en offrant des services-conseils de premier rang et en faisant appel aux meilleurs talents de l'industrie. Ainsi, nous pourrons exploiter notre potentiel numérique commun et établir un partenariat novateur avec notre client », a déclaré Philip Hoare, président d'Atkins, Ingénierie, conception et gestion de projet, SNC-Lavalin.

South East Water profitera des solutions numériques de SNC-Lavalin, soit la plateforme #Connect, qui permet la collaboration avec d'autres services publics lors de la planification des travaux pour réduire au minimum les perturbations dans les collectivités, et ASSIST, un système infonuagique conçu pour accroître la vitesse et la qualité de saisie des données pour les systèmes d'actifs, de la collecte de données et de la rédaction automatisée des rapports.

« La nomination de SNC-Lavalin marque le début d'une relation nouvelle et stimulante qui aidera South East Water à atteindre ses objectifs pour la période actuelle et au-delà, notamment dans la livraison d'un service résilient pour tous qui améliore à la fois l'environnement et la société. Nous et nos clients bénéficierons des résultats passés obtenus par SNC-Lavalin en matière de solutions novatrices aux problèmes les plus complexes de l'industrie de l'eau, et de l'apprentissage de ses pratiques exemplaires tirées de son expertise considérable de gestion d'actifs dans des industries comme l'aviation et le celui des transports collectifs.", a déclaré David Hinton, PDG de South East Water.

SNC-Lavalin fournira des services dans deux grandes sections du programme pour l'AMP7 de South East Water : des services d'ingénierie, d'environnement et de gestion des ressources en eau ; ainsi que des services de gestion des actifs, de modélisation hydraulique, de prévention et de contrôle des fuites ainsi que d'assurance des programmes. Les travaux ont déjà démarré avec une durée initiale du contrat de cinq ans et une option de prolongation pouvant aller jusqu'à trois ans.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux dans le monde entier et dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie afin de concevoir, réaliser et opérer les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif: consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous l'offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez des nouvelles et des renseignements pertinents à snclavalin.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias : Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes, 514-393-8000, poste 56127, [email protected] ; Investisseurs : Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, poste 57553, [email protected]

Liens connexes

www.snclavalin.com