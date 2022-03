MONTRÉAL, le 15 mars 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC) est heureuse d'annoncer la nomination de Joe St. Julian, ancien vice-président principal et directeur général de Bechtel, au poste de président du secteur Énergie nucléaire. Son mandat commence 1er avril 2022.

M. St. Julian possède 30 ans d'expérience de haute direction dans divers domaines, dont la construction, le contrôle de projet, la gestion de projet, la planification stratégique et gestion commerciale dans le secteur de l'énergie nucléaire en plus des secteurs de pétrole et gaz, de l'électricité, du génie civil et du gouvernement. À compter du 21 mars, M. St. Julian commencera à suivre le plan de succession et le processus de transfert détaillé avec Sandy Taylor, président actuel qui prendra sa retraite en 2022, afin d'assurer une transition harmonieuse des activités du secteur Énergie nucléaire et la continuité des affaires, et de porter une attention constante aux clients, aux projets et au respect des engagements. En poste à Houston, au Texas, M. St. Julian relèvera de Ian L. Edwards, président et chef de la direction, et se joindra à l'équipe de direction.

« Joe a une feuille de route exceptionnelle en matière de développement des affaires, d'excellence opérationnelle et de résultats commerciaux prévisibles et constants dans le cadre de divers projets à l'échelle mondiale, alors que les besoins pour des solutions énergétiques renouvelables n'ont jamais été aussi essentiels, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. C'est un leader transformateur qui possède des compétences uniques, et je me réjouis à l'idée de travailler avec lui pour continuer à faire progresser notre stratégie de croissance, dont le succès continu de notre secteur Énergie nucléaire mondial fait partie intégrante. J'aimerais également profiter de l'occasion pour remercier Sandy Taylor de sa contribution inestimable à notre organisation durant son mandat de huit ans, et en particulier de son leadership dans la mise en forme de notre secteur performant d'énergie nucléaire. Je lui souhaite une retraite bien méritée des plus agréable et tout ce qu'il y a de meilleur pour l'avenir. »

En tant que nouveau président du secteur Énergie nucléaire, M. St. Julian sera responsable de la poursuite de l'expansion fructueuse des activités d'énergie nucléaire aux États-Unis -- une des trois régions principales de croissance -- et ailleurs dans le monde. Les activités mondiales de la Société couvrent tout le cycle de vie nucléaire, y compris la consultation, l'exploitation et l'entretien, la remise à neuf, la mise hors service, la gestion des déchets et la construction sélective de nouvelles installations nucléaires dans de nombreuses régions, ainsi que d'autres solutions nucléaires non liées à l'énergie. La supervision de M. St. Julian comprendra également la conception et la réalisation de réacteurs CANDU®, le développement de technologies à combustible avancé pour les mettre en œuvre dans des marchés internationaux et le soutien aux réacteurs modulaires de petite taille.

À propos de Joe St. Julian

M. St. Julian se joint à SNC-Lavalin après avoir passé plus de 17 ans chez Bechtel. Au fil des ans, il y a travaillé sur des projets clés pour le département de l'Énergie des États-Unis pour la remise en état et la mise hors service des installations nucléaires à Oak Ridge, au Tennessee, et à l'usine de traitement des déchets de Richland, dans l'État de Washington, une installation de traitement des déchets nucléaires de 16,8 milliards de dollars. Avant de se joindre à Bechtel, il a travaillé pour des entreprises telles que The Shaw Group Inc. et H.B. Zachry Company.

Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'université Baylor et d'un baccalauréat en économie du Kenyon College. Il est un champion certifié Six Sigma.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise couvre une multiplicité de domaines - services-conseils, réseaux intelligents et cybersécurité, ingénierie et conception, approvisionnement, gestion de projet et de construction, opérations et maintenance, mise hors service et investissements de maintien - et est offerte à nos clients dans trois secteurs stratégiques : lngénierie, conception et gestion de projet (ICGP), Infrastructures et Énergie nucléaire, tous appuyés par notre secteur Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. Vous trouverez des nouvelles et des renseignements pertinents à www.snclavalin.com ou suivez-nous sur Twitter @SNCLavalin.

SOURCE SNC-Lavalin

