Les candidats apporteront un savoir-faire important qui renforcera les capacités actuelles du conseil d'administration

S'ils étaient élus, le pourcentage de femmes administratrices au sein du conseil passerait à 36 %

MONTRÉAL, le 5 avril 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, annonce les nominations de la baronne Ruby McGregor-Smith, CBE et de M. Robert Paré aux fins d'élection au conseil d'administration de la Société à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, qui se tiendra le jeudi 5 mai 2022. Les candidats, tous deux considérés comme des administrateurs indépendants s'ils sont élus, apporteront une expérience et un savoir-faire importants qui viendront compléter les capacités du conseil et stimuler la valeur pour les actionnaires. La Société annonce également que M. Zin Smati, membre actuel du conseil d'administration, ne se présentera pas à sa réélection lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

« Je suis heureux d'annoncer les nominations de Ruby et de Robert au conseil d'administration. Grâce à leurs compétences en gouvernance et en direction d'entreprise, ils seront en mesure d'apporter une surveillance efficace et l'orientation nécessaires à la raison d'être, la vision et au plan ambitieux de SNC-Lavalin. Je suis convaincu que leur présence renforcera notre capacité à exécuter notre mandat de création de valeur pour tous les actionnaires et nous sommes heureux de recommander leur élection au conseil », a déclaré William L. Young, président du conseil d'administration. « Au nom du conseil d'administration, de la direction, des actionnaires et de nos employés, je tiens également à remercier M. Zin pour son engagement sans faille et ses années de service au conseil. »

Les nominations de Mme McGregor-Smith et de M. Paré ont fait suite à un processus de recherche approfondie menée par le comité de Gouvernance, d'éthique et de développement durable du conseil d'administration. Le conseil continuera de veiller à ce que sa composition soit bien alignée pour appuyer la haute direction dans l'exécution de son nouveau plan de croissance stratégique triennal et dans la prochaine phase de croissance de la Société.

Avec la nomination de Mme McGregor-Smith, et si tous les candidats aux postes d'administrateurs à l'assemblée annuelle sont élus, le pourcentage de femmes aux postes d'administrateur au conseil passera à 36 %. Cela dépasse l'objectif de la Société de maintenir une représentation féminine d'au moins 30 % au conseil d'administration. SNC-Lavalin demeure inébranlable dans son engagement à privilégier et à mettre l'accent sur la diversité sous toutes ses formes au niveau du conseil.

Parcours de Ruby McGregor-Smith, CBE

Avec une expertise particulière dans le marché britannique, l'une des principales régions de croissance de SNC-Lavalin, Mme McGregor-Smith, administratrice de sociétés, compte plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs des services d'infrastructures et de la gestion d'installations. De 2007 à 2016, elle a été chef de la direction de Mitie Group plc, une société d'impartition stratégique et de services énergétiques ; elle a été la première femme d'origine asiatique à être nommée à un tel poste au FTSE 250 ou FTSE 100. Mme McGregor-Smith est présidente de la Chambre de commerce britannique et a été nommée membre de la Chambre des lords en 2015. Elle est actuellement présidente de Mind Gym plc, de l'Institute of Apprenticeships and Technical Education et de la Air Operators Association. Mme McGregor-Smith est également administratrice externe pour le Tideway Tunnel. Elle est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université Kingston et d'un diplôme d'études supérieures en commerce mondial de la Saïd Business School de l'Université d'Oxford. Elle est Fellow de l'Institute des comptables agréés de l'Angleterre et du Pays de Galles. En 2012, Mme McGregor-Smith a été nommée Commandeure de l'Ordre de l'Empire britannique (CBE) pour ses services rendus aux entreprises et à la promotion de la diversité en affaires.

Parcours de Robert Paré

Résidant au Québec, M. Paré est administrateur de sociétés et compte plus de 40 ans d'expérience en droit des affaires, en particulier dans les domaines des marchés financiers, des fusions et acquisitions et de la gouvernance d'entreprise. Il est actuellement conseiller stratégique au sein du cabinet d'avocats Fasken Martineau Du Moulin S.E.N.C.L.R., s.r.l., où il était auparavant associé principal. À titre de conseiller juridique et stratégique de premier plan, M. Paré a participé à de nombreuses transactions d'entreprise qui ont marqué les paysages économiques canadien et québécois. Il est membre du conseil d'administration de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) ainsi que de l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS), dont il a présidé la section Québec de 2015 à 2017. Il siège également aux conseils d'administration de la Banque Nationale du Canada et de Québecor Inc. M. Paré est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval et est membre du Barreau du Québec.

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias, Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes,[email protected]; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, poste 57553, [email protected]