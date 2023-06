SNC-Lavalin lance Decarbonomics™ pour le secteur industriel - et donne aux entreprises les moyens d'atteindre l'objectif zéro émissions nettes

MONTRÉAL , le 29 juin 2023 /CNW/ - SNC-Lavalin (TSX:SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux dans le monde entier, lance son service de décarbonation pour le secteur industriel - et donne ainsi la possibilité aux utilisateurs industriels sur les marchés mondiaux de prendre des décisions éclairées, personnalisées et basées sur des données pour atteindre l'objectif zéro émissions nettes.

Il s'agit là du plus récent développement pour le service primé* DecarbonomicsTM, après son lancement initial au début de 2022 pour les portefeuilles de bâtiments commerciaux et gouvernementaux. SNC-Lavalin a adapté l'outil pour permettre son expansion dans des secteurs comme l'infrastructure industrielle, minière, énergétique (y compris l'énergie renouvelable) et aéronautique.

Qu'est-ce que le service DecarbonomicsTM?

industriel est une approche axée sur les données pour la décarbonation des actifs et processus existants, grâce à des stratégies de carboneutralité rentables et soutenues par des programmes. En travaillant avec les clients directement sur le terrain et en comprenant comment marchent leurs complexes industriels, le service Decarbonomics TM industriel calcule les économies potentielles de carbone et de coûts qui peuvent être réalisées en combinant les outils numériques à l'expertise en ingénierie des processus.

Les clients obtiennent ainsi des feuilles de route adaptées et solides qui prennent en compte les impacts financiers et opérationnels accompagnant les améliorations apportées sur le plan de l'efficacité énergétique, des technologies à faible teneur en carbone ou d'autres interventions qui permettront aux utilisateurs à forte consommation d'énergie de décarboner leurs opérations.

Julie Gilmour, responsable, Décarbonation industrielle, Énergie nucléaire et énergie à Atkins, membre du groupe SNC-Lavalin, a déclaré : « Les utilisateurs industriels doivent déterminer avec précision les interventions et les actions qui permettront d'atteindre la carboneutralité de la manière la plus rentable et la plus efficace possible pour chaque site. Grâce au service DecarbonomicsTM industriel, nous combinerons notre approche axée sur les données et nos connaissances en matière de carbone à notre expertise en ingénierie des processus pour analyser même les sites les plus complexes, et nous rassemblerons une plus vaste gamme de données pour déterminer les améliorations à apporter sur le plan de l'efficacité des processus et pour élaborer des feuilles de route propres à chaque site. »

Tom Waterman, gestionnaire de projet, Énergie nucléaire et énergie à Atkins, membre du groupe SNC-Lavalin, a ajouté : « Le service DecarbonomicsTM industriel donne aux clients les moyens d'atteindre l'objectif zéro émissions nettes et d'améliorer la prise de décision stratégique grâce à l'obtention des renseignements tôt dans le processus et basés sur des données, et en rendant de ce fait le carbone visible. En fournissant des scénarios comparés et des feuilles de route solides et précises, nous permettons aux clients de pleinement comprendre les répercussions et le coût de chaque combinaison d'interventions et de mesures de réduction des émissions de carbone. Ces services sont offerts parallèlement aux solutions existantes et harmonisées avec l'industrie des clients, à leurs systèmes de rapports et à leurs processus de vérification simplifiés, afin de mettre en œuvre les changements requis. »

SNC-Lavalin a réalisé ce travail pour de nombreux clients, notamment en tant que partenaire en ingénierie pour le programme Industry of Future du gouvernement du Royaume-Uni en 2022. Elle se tourne maintenant vers les marchés mondiaux là où elle a une couverture régionale au Royaume-Uni et en Amérique du Nord pour créer des solutions conjointement avec les clients à mesure que la proposition évolue et prend de l'ampleur.

En tant que groupe, l'expertise principale de SNC-Lavalin sert des clients dans divers secteurs comme les transports, les bâtiments et les lieux, la défense, l'industrie et les mines, ainsi que l'énergie et l'énergie renouvelable. Elle sert également une gamme complète de services d'instrumentation et d'automatisation des procédés industriels.

