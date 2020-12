MONTRÉAL, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC) est heureuse d'annoncer qu'elle fera un don totalisant 750 000 $ à deux fondations hospitalières de premier plan, soit la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

« Nous sommes ravis d'appuyer ces institutions et le travail incroyable qu'elles accomplissent dans notre collectivité pour aider à changer le cours de la médecine et, ultimement, la vie des gens », a déclaré Erik Ryan, vice-président directeur, Stratégie, marketing et relations extérieures, SNC-Lavalin.

Un don de 500 000 $ ira à la Fondation du CUSM et servira à appuyer le Réseau interprofessionnel de compétences et de simulation (ISSN). Ce programme offre une formation clinique en équipe à tout le réseau du corps médical du CUSM, qui comprend 5 500 professionnels de la santé. Le don de SNC-Lavalin permettrait d'assurer la formation continue, par le biais de formation par simulation, au personnel médical du CUSM pour les années à venir.

« Garder les compétences essentielles à jour est l'essence même d'un hôpital universitaire. Nous sommes reconnaissants à SNC-Lavalin d'avoir reconnu l'excellence du CUSM dans ce domaine, » s'est exprimée Julie Quenneville, présidente de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill.

Un don de 250 000 $ ira quant à lui à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants et permettra de soutenir son programme novateur de musicothérapie.

« L'Hôpital de Montréal pour enfants se démarque non seulement en matière de soins de pointe, mais aussi dans sa façon innovante de traiter ses patients, » dit la présidente de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, Renée Vézina. Par ce geste d'appui envers notre programme de musicothérapie innovateur et très efficace, SNC-Lavalin aide nos experts à « Panser autrement », une pratique qui est ancrée dans l'ADN de l'hôpital et au cœur de notre campagne de financement de 200 M$. »



À SNC-Lavalin, notre approche philanthropique en matière de dons vise à appuyer les idées et les initiatives qui ont le potentiel de stimuler le progrès et de bâtir l'avenir. Notre objectif est d'avoir une incidence positive sur les collectivités, l'apprentissage et l'innovation.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du CUSM recueille des fonds pour appuyer l'excellence des soins aux patients, la recherche et l'enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l'un des principaux hôpitaux universitaires au Canada. Notre campagne Osez rêver pour changer le cours de la vie des patients et celui de la médecine recueille des millions de dollars pour contrer les maladies infectieuses les plus mortelles au monde; pour mettre fin au cancer en tant que maladie potentiellement mortelle; pour souder les cœurs brisés grâce à des soins novateurs; pour dépister les cancers de l'ovaire et de l'endomètre à un stade précoce; pour mettre sur pied l'équipe de soins de santé la plus compétente au Canada et beaucoup plus encore. Nous mobilisons toute notre communauté pour relever les défis médicaux les plus complexes au monde. Consultez www.fondationcusm.com pour en savoir plus.

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (le Children) a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en recherche, en enseignement et en soins cliniques à l'Hôpital de Montréal pour enfants, une institution d'enseignement pédiatrique de la faculté de médecine de l'Université McGill, et la recherche pédiatrique à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. La Fondation du Children a lancé la plus grande campagne de financement pédiatrique de l'histoire du Québec, qui a pour objectif d'amasser 200 M$, afin de propulser des projets innovants, qui aideront le Children à Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 500 millions de dollars, somme qui a permis de transformer la vie des enfants malades grâce aux projets de recherche et d'enseignement à la fine pointe de la science et aux soins de haut calibre. Pour en savoir plus, www.fondationduchildren.com.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et livrer des projets et des concepts de classe mondiale, tout en offrant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste -- les services-conseils, la cybersécurité et les réseaux intelligents, la conception et l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et l'entretien, la mise hors service et les investissements de maintien -- et nous l'offrons aux clients de quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. www.snclavalin.com

