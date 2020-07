MONTRÉAL, le 17 juill. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin et Kinova ont signé une entente de collaboration de deux ans pour le déploiement de solutions de robotique dans le secteur Énergie nucléaire. L'entente s'appuie sur la relation existante qu'entretient les deux entreprises, dans le cadre de laquelle, en 2019, des ingénieurs de SNC-Lavalin ont démontré comment il était possible de déployer le bras robotique collaboratif Gen3 KinovaMD dans un environnement de boîte à gants inactif afin de réaliser diverses tâches pour faciliter la mise hors services d'installations nucléaires. SNC-Lavalin deviendra l'intégrateur exclusif de Kinova pour le déploiement de ses robots collaboratifs dans les boîtes à gants opérationnelles de certains sites nucléaires accrédités. Cette collaboration concorde avec la stratégie de SNCL Services d'ingénierie et vient agrandir son portefeuille de solutions de mise hors service d'installations nucléaires et de gestion des déchets.

SNC-Lavalin a entièrement intégré l'équipement de Kinova en une solution certifiée, en instance de brevet, qui permet le déploiement sécuritaire du robot collaboratif dans presque n'importe quelle boîte à gants et pour d'autres utilisations similaires. Les solutions mises au point devraient se révéler être déployables dans les milliers de boîtes à gants de l'industrie nucléaire à travers le monde, ce qui accroîtra la sécurité pour les opérateurs et pourra potentiellement améliorer la productivité.

« La suppression des mains dans les boîtes à gants constitue un enjeu majeur pour l'industrie nucléaire. Nous sommes fiers de contribuer au changement et à l'amélioration de la sécurité, en intégrant à l'industrie nucléaire une solution qui existe déjà dans d'autres secteurs, a déclaré Sandy Taylor, président du secteur Énergie nucléaire de SNC-Lavalin. Cette solution pourrait réduire les risques liés à la sécurité des mains des travailleurs manuels sur les chantiers, ainsi qu'accroître la production et l'efficacité à mesure que nous intégrons des solutions numériques et appuyons le travail à distance. »

« Permettre aux humains d'utiliser la robotique a toujours été au centre de la philosophie de Kinova; tous les travailleurs devraient se sentir en sécurité pour accomplir leurs tâches dans leur milieu de travail, surtout dans les secteurs de l'énergie nucléaire et des matières dangereuses, a indiqué François Boucher, vice-président exécutif de Kinova. Cette solution pour les boîtes à gants de l'industrie nucléaire démontre parfaitement la volonté de Kinova de soutenir, au moyen de partenariats stratégiques et d'efforts de collaboration, des chefs de file mondiaux comme SNC-Lavalin et leur entreprise Atkins. »

SNC-Lavalin compte plus de 60 ans d'expertise en matière d'énergie nucléaire à l'échelle mondiale. La Société met en œuvre un portefeuille de différents types de technologies dans le cadre de programmes de nouvelles constructions d'envergure au Royaume-Uni, comme le projet de Hinkley Point C, par l'entremise de services de gestion des actifs et des déchets pour la mise hors service d'installations nucléaires, comme les bassins de stockage de Sellafield, qu'elle soutient depuis plus de 10 ans.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, les membres du personnel de SNC-Lavalin voient au-delà du génie. Nos équipes fournissent des solutions de projets complètes de bout en bout, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la gestion de la construction, des investissements de maintien, et de l'exploitation et de l'entretien, pour les clients des secteurs ICGP (Ingénierie, conception et gestion de projet), Infrastructures, Énergie nucléaire et Ressources. www.snclavalin.com

À propos de Kinova

Kinova est un chef de file mondial en matière de robotique destinée à une utilisation professionnelle. Fondée en 2006 à Boisbriand, au Québec (Canada), Kinova avait d'abord pour mission d'aider les personnes ayant des lacunes dans le haut du corps grâce à la robotique d'assistance. Près de 15 ans plus tard, l'entreprise a fait évoluer sa gamme de produits pour desservir de nouveaux marchés, et aide ainsi les chercheurs, les professionnels de la santé, les gouvernements, les entreprises et les établissements d'enseignement à atteindre leurs objectifs en matière d'innovation au moyen de partenariats stratégiques et d'efforts de collaboration. Aujourd'hui, grâce aux technologies robotiques qui ont été développées avec une ingéniosité inspirée pendant plus de 10 ans, Kinova s'engage à offrir des solutions aux professionnels des secteurs de l'agroalimentaire, des soins de santé, de la sécurité, de l'énergie nucléaire, des matières dangereuses et de la fabrication de pointe pour qu'ils transcendent leurs ambitions.

