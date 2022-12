MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC), société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a été sélectionnée avec le partenaire de coentreprise Jacobs pour aider à élaborer la troisième stratégie d'investissement routier (RIS3) du gouvernement britannique, qui s'étend de 2025 à 2030.

En collaboration avec National Highways, l'organisation gouvernementale responsable de la gestion et de l'amélioration des autoroutes et des routes principales de l'Angleterre, la société Atkins de SNC-Lavalin et Jacobs, avec l'appui de PricewaterhouseCoopers (PwC), élaboreront des plans d'affaires et d'exécution, exposant les arguments en faveur d'un investissement d'un milliard de dollars dans le réseau routier stratégique de l'Angleterre.

Les recommandations viseront à améliorer la sécurité routière, la capacité, la qualité et l'expérience des usagers, tout en appuyant l'engagement de National Highways de soutenir la croissance économique et d'assurer l'entretien et la construction de routes nette zéro d'ici 2040.

Une fois le mandat terminé, le ministère des Transports du gouvernement aura une orientation avant de prendre une décision d'investissement finale à la fin de 2024, et la réalisation de la RIS3 commencera en avril 2025.

« La réalisation réussie d'infrastructures essentielles exige une planification stratégique à long terme et une attention particulière aux résultats qui profitent aux gens, aux collectivités et aux sociétés, tout en tenant compte des besoins de l'environnement naturel, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin.

« Nous sommes fiers d'appuyer le gouvernement du Royaume-Uni à cet égard ; cela enrichit un portefeuille déjà solide de services-conseils préliminaires pour des clients du secteur public dans le monde entier. »

« Les routes et autoroutes principales de l'Angleterre sont de précieux actifs nationaux qui requièrent un plan d'investissement et d'entretien réfléchi, a déclaré Philip Hoare, président, Services d'ingénierie, Royaume-Uni et Europe, Moyen-Orient, Inde et Canada de SNC-Lavalin.

Nous nous réjouissons maintenant à l'idée d'aider National Highways à façonner l'avenir de son réseau routier, en exploitant les données, la technologie et nos décennies d'expérience dans le secteur. »

