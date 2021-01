MONTRÉAL, le 6 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Candu Energy Inc., membre du Groupe SNC-Lavalin (TSX : SNC), a obtenu une prolongation d'un an de ses contrats en cours avec Bruce Power afin de continuer à réaliser des travaux d'inspection des canaux de combustible, ainsi que l'entretien et la remise à neuf de l'outillage en soutien aux travaux d'inspection et d'entretien des réacteurs de la société. Dans le cadre de ces prolongations de contrats, SNC-Lavalin prêtera main-forte à Bruce Power dans la réalisation de trois mises hors service visant l'inspection des canaux de combustible dans le cadre du calendrier d'interruptions de services périodiques de la centrale en 2021. Ce contrat est du ressort de SNCL Services d'ingénierie, la pierre angulaire de notre stratégie visant à augmenter la croissance ainsi que le soutien de nos partenaires et clients.

En tant que dépositaire de la technologie CANDU®, SNC-Lavalin dirige les programmes d'inspection des canaux de combustible de réacteurs à eau lourde partout dans le monde et réalise de nombreuses mises hors service chaque année. Les inspections des canaux de combustible de Bruce Power ont été réalisées à l'aide du système d'inspection et d'entretien des réacteurs de Bruce Power (BRIMS) - examen non destructif avancé (ANDE) pendant plus de cinq ans.

« SNC-Lavalin se réjouit à l'idée de profiter de cette nouvelle occasion d'appuyer Bruce Power dans l'exploitation continue et sécuritaire de ses réacteurs CANDU en réalisant des inspections dans le respect des codes et normes de réglementation, a déclaré Sandy Taylor, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. SNC-Lavalin mise sur une solide équipe de spécialistes, techniciens, ingénieurs, concepteurs, programmeurs et développeurs de logiciels dans le domaine des examens non destructifs, ce qui place l'entreprise en position unique pour réaliser ces projets complexes en tant que guichet unique pour tous les besoins d'inspection et d'entretien des réacteurs. Ce prix témoigne de la vigueur continue de notre secteur Énergie nucléaire, où nous entretenons des relations avec nos clients et des partenariats de longue date, et où nos technologies et services novateurs offrent de nombreuses possibilités de croissance. »

« La mise en œuvre réussie de nos programmes d'inspection et d'entretien fait partie intégrante de nos activités, et de solides partenariats comme celui que nous avons avec SNC-Lavalin nous permettront de continuer à fournir de l'électricité propre, fiable et à faible coût aux familles et aux entreprises de l'Ontario, ainsi qu'à des isotopes médicaux sauvant des vies de partout dans le monde », a déclaré Chris Mudrick, vice-président directeur et chef des opérations nucléaires de Bruce Power.

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, les opérations et la maintenance, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients de quatre secteurs stratégiques : l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), les infrastructures, l'énergie nucléaire et les ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.snclavalin.com. Suivez-nous sur Twitter @SNCLavalin.

