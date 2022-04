MONTRÉAL, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC) -- une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde - a été sélectionnée par le Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) du gouvernement britannique pour élaborer des feuilles de route vers la décarbonation de sites industriels au Royaume-Uni, dans le cadre du projet « Industry of Future Programme ».

Jusqu'à 16 sites industriels travailleront avec l'entreprise Atkins, membre du Groupe SNC-Lavalin, partenaire de services d'ingénierie, pour élaborer des feuilles de route et un plan d'intervention dans le but d'aider à accélérer leurs progrès vers l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050.

« La réduction des émissions du secteur industriel fait partie des défis les plus difficiles à relever, bien qu'elles ne représentent qu'environ un quart de celles de la planète1. Le secteur industriel jouera un rôle déterminant dans la transition vers la carboneutralité, car il sera essentiel de trouver d'autres moyens de décarboner les processus et les usines pour atteindre nos objectifs en matière de changements climatiques, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction, à SNC-Lavalin. Le fait que nous avons été sélectionnés pour le projet "Industry of Future Programme" du Royaume-Uni témoigne de nos connaissances des solutions d'ingénierie et des processus industriels, ainsi que de notre maîtrise des technologies et de notre capacité à ouvrir des voies carboneutres viables pour le secteur industriel. »

Dans le contexte du programme, SNC-Lavalin se concentrera sur les sites industriels énergivores classés comme étant « difficiles à décarboner », dont ceux des usines de produits chimiques ainsi que les entreprises du secteur du papier et de la céramique. Les feuilles de route comprendront les options de décarbonation les plus viables pour chaque site, notamment les nouvelles solutions technologiques telles que le captage, l'utilisation et le stockage du carbone, ainsi que les études de faisabilité du changement de combustible, des activités de modernisation et de mise à niveau, de changements de processus et d'optimisation de l'énergie. Les études exploratoires porteront sur les diverses technologies et les coûts connexes. SNC-Lavalin déploiera d'ailleurs sa propre technologie et ses outils pour évaluer les émissions de carbone, les coûts et les solutions d'ingénierie, et pour produire les feuilles de route les plus rentables et les plus pragmatiques pour chaque site industriel.

Le ministre britannique de l'Énergie, de la Croissance propre et du Changement climatique, Greg Hands, a déclaré: « Ces feuilles de route sous-tendront notre nouveau programme “Industry of Future Programme”. Elles aideront l'industrie à se décarboner plus rapidement et à réduire ses émissions tout en économisant sur ses factures d'énergie. »

« Pour accélérer le rythme des efforts de décarbonation du secteur industriel, nous devons tester et mettre en œuvre toute une gamme de technologies et d'outils, des solutions éprouvées à la mise à l'essai de nouveaux équipements. La décarbonation des usines et des processus industriels est un défi complexe ; il n'existe pas d'approche unique qui fonctionnera pour tous les sites et les secteurs, a expliqué Chris Ball, directeur général, Énergie nucléaire et Énergie, Europe, Moyen-Orient et Afrique, à SNC-Lavalin. Des feuilles de route rigoureuses et applicables, qui tiennent compte à la fois des solutions d'ingénierie et de la viabilité financière dans la voie vers la carboneutralité, seront essentielles pour y parvenir. Nous aurons recours à nos connaissances spécialisées dans le domaine lors des études exploratoires afin de déterminer la bonne combinaison d'options pour atteindre les objectifs de carboneutralité propres à chaque site. »

L'« Industry of Future Programme » est un projet compétitif qui fait partie du portefeuille d'innovation carboneutre du gouvernement britannique d'une valeur d'un milliard de livres. Il vise à élargir la gamme d'options offertes au secteur industriel aux fins d'une décarbonation plus rapide. Les sites industriels ont pu présenter une demande de financement pour l'élaboration de feuilles de route vers la décarbonation. Les fonds initiaux seront utilisés pour la réalisation d'études exploratoires, notamment l'identification des options optimales de décarbonation et l'élaboration de leur carte industrielle de carboneutralité. À cette étape du programme, SNC-Lavalin présentera les options optimales de décarbonation aidant à une future prise de décisions éclairées.

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui relient les gens, la technologie et les données pour concevoir, réaliser et exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital -- et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Le Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS) regroupe les responsabilités en matière d'affaires, de stratégie industrielle, de science, de recherche et d'innovation, d'énergie et de croissance propre, et de changement climatique. Ce financement provient du Net Zero Innovation Portfolio du gouvernement britannique, doté d'un budget d'un milliard de livres, qui vise à accélérer la commercialisation de technologies et de systèmes à faible émission de carbone, et plus particulièrement du programme Industry of Future (IFP). L'IFP vise à élargir l'éventail des options disponibles pour l'industrie afin de lui permettre de se décarboner plus rapidement.

