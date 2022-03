MONTRÉAL, le 7 mars 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC), une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde fait un don de 50 000 $ au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne.

« La situation vécue par le peuple ukrainien m'a profondément touché ainsi que nos collègues à travers le monde. Par cette contribution, nous souhaitons passer de la parole aux actes en facilitant le soutien des opérations de secours et l'accompagnement de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes en situation de vulnérabilité », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin.

À l'initiative de la Croix-Rouge canadienne, les dons au Fonds permettront au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de répondre aux besoins humanitaires actuels.

Les Canadiennes et Canadiens qui souhaitent verser un don peuvent le faire en ligne au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine, ou par téléphone, en composant le 1 800 418-1111.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui relient les gens, la technologie et les données pour concevoir, réaliser et exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias : Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes, [email protected]