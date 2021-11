MONTRÉAL, le 29 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC), une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a été désignée pour fournir une gamme de services commerciaux à Network Rail, propriétaire et exploitant de l'infrastructure ferroviaire de la Grande-Bretagne.

Cette nomination au cadre de services commerciaux de 45 millions de livres sterling permettra à SNC-Lavalin de soutenir les activités de la région du nord-ouest et du centre, qui s'étend de Londres au sud jusqu'aux Midlands et au nord-ouest de l'Angleterre. Cette région comprend 24 % des chemins de fer britanniques, avec des millions de déplacements effectués chaque année sur un réseau dont fait partie la West Coast Main Line, le chemin de fer à usage mixte le plus achalandé en Europe.

« Nous sommes fiers d'offrir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie des actifs, les aidant à optimiser la valeur du début à la fin de leurs projets, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Le contrat que nous avons obtenu est un excellent exemple de la façon dont nous soutenons les grands propriétaires d'infrastructures dans la conservation et le développement des actifs, en veillant à ce que l'utilisateur final tire profit de notre capacité à générer des résultats rentables à tous les niveaux du processus. »

En vertu d'un accord-cadre de cinq ans, SNC-Lavalin fournira les services suivants à Network Rail :

Gestion de l'approvisionnement précontractuel

l'approvisionnement précontractuel Gestion commerciale post-contractuelle

Audit et assurance des coûts

Gestion des réclamations

Planification et estimation des coûts

Partenariat stratégique

« Il s'agit d'une excellente occasion d'offrir notre vaste gamme de services commerciaux à Network Rail afin de soutenir l'exploitation d'un chemin de fer sécuritaire, fiable, efficace et en pleine croissance, qui accorde la priorité aux passagers », a déclaré Philip Hoare, président, Atkins, Ingénierie, conception et gestion de projet, SNC-Lavalin.

La place de SNC-Lavalin dans le cadre des services commerciaux du nord-ouest et du centre s'ajoute à un portefeuille complet de travaux ferroviaires qui comprend la participation au programme numérique pour la East Coast, à High Speed Two, à East West Rail et au transport pour le programme de modernisation des lignes de chemin de fer de Londres.

