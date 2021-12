Le partenariat offre à l'EAG l'accès aux capacités et aux ressources étendues de SNC-Lavalin en aérospatiale dans le cadre de ses efforts visant à faire avancer ses technologies hybrides exclusives en matière d'électricité et d'hydrogène. L'aéronef H 2 ERA de l'entreprise devrait être lancé en 2030, et deviendra ainsi le premier véritable avion régional de 90 places à zéro émission.

« La demande internationale croissante pour le transport aérien signifie qu'il est essentiel de mettre au point des technologies propres pour les aéronefs afin de réduire les émissions de carbone mondiales. » a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. « Nos experts de l'aérospatiale ont des dizaines d'années d'expérience relative à ce marché en plein essor et utiliseront cette expérience pour aider à mettre au point la technologie pionnière qui permettra de fabriquer des avions à zéro émission à l'échelle commerciale. »

Kamran Iqbal, fondateur et chef de la direction d'Electric Aviation Group, a déclaré : « L'EAG veut devenir le chef de file du marché en matière de développement de technologies durables qui viennent révolutionner l'industrie du transport, particulièrement dans le domaine des avions à hydrogène. Pour y parvenir, il est essentiel de collaborer avec les meilleurs partenaires industriels et universitaires pour déterminer ensemble les éléments de base essentiels à la réalisation de nos objectifs. Notre partenariat avec Atkins nous donne accès à de vastes ressources qui nous permettront de poursuivre le développement de notre technologie unique et d'offrir le premier véritable avion régional hybride de 90 places à zéro émission fonctionnant à l'hydrogène et à l'électricité. »

« Ce partenariat combinera nos capacités en aérospatial avec les technologies de pointe de l'EAG. » a déclaré Philip Hoare, président, Atkins, Ingénierie, conception et gestion de projet, SNC-Lavalin. « La conception d'un grand aéronef régional à zéro émission est une étape cruciale sur la voie de l'aviation durable, et nous sommes ravis d'aider l'Electric Aviation Group à commercialiser ses solutions novatrices. »

L'équipe spécialisée dans l'aérospatial d'Atkins fournira à l'EAG un soutien commercial stratégique et technique à plusieurs niveaux dans le cadre de la commercialisation de sa technologie exclusive unique, qu'il s'agisse d'offrir des services de consultation professionnels spécialisés ou de réaliser des évaluations et spécifications de sécurité, en passant par l'intégration et la certification. Le partenariat repose sur la présence croissante du Groupe SNC-Lavalin dans l'écosystème mondial des nouvelles entreprises et entreprises en démarrage du secteur de l'aérospatial ainsi que sur des décennies de réalisation de projets marquants dans le domaine de l'aviation au sein de l'ensemble de l'entreprise. Ces projets comprennent la conception et la certification d'importants programmes d'aéronefs, la conception d'infrastructures aéroportuaires à l'échelle mondiale et l'élaboration de projets d'aviation durable, y compris des aéronefs électriques à décollage et atterrissage vertical.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux dans le monde entier et dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, technologie et données afin de concevoir, de réaliser et d'exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. D'autres nouvelles et renseignements sont accessibles sur le site snclavalin.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos d'Electric Aviation Group (EAG)

L'EAG met au point le premier aéronef régional hybride de 90 places fonctionnant à l'électricité et à l'hydrogène (H 2 ERA) véritablement à zéro émission (objectif zéro émission de carbone et d'oxydes d'azote). L'entreprise veut devenir le chef de file du marché en matière de développement de technologies qui viennent révolutionner l'industrie du transport, particulièrement dans le domaine des avions à hydrogène. Les technologies novatrices de l'EAG ouvriront la voie à l'aviation durable et deviendront le modèle pour les futurs avions verts. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le electricaviationgroup.com.

