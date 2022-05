MONTRÉAL, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC), une société de services professionnels entièrement intégrés et de gestion de projet qui exploite des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui que les candidats figurant dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 14 mars 2022 ont été élus administrateurs de Groupe SNC-Lavalin inc. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs, qui a été tenu lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ayant eu lieu le 5 mai 2022 par webdiffusion en direct, sont présentés ci-dessous.

Selon les procurations reçues et les votes soumis, chacun des onze (11) candidats suivants proposés par la direction a été élu à titre d'administrateur de Groupe SNC-Lavalin inc. jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que son successeur soit élu ou nommé, avec les résultats suivants :

Candidat Votes pour % Pour Abstentions % d'abstentions Gary C. Baughman 123 180 467 99,10% 1 115 033 0,90% Mary-Ann Bell 122 936 344 98,91% 1 359 156 1,09% Christie J.B. Clark 122 793 478 98,79% 1 502 022 1,21% Isabelle Courville 122 588 217 98,63% 1 707 283 1,37% Ian L. Edwards 121 369 541 97,65% 2 925 959 2,35% Ruby McGregor-Smith 123 171 841 99,10% 1 123 659 0,90% Steven L. Newman 122 753 207 98,76% 1 542 293 1,24% Robert Paré 123 199 030 99,12% 1 096 470 0,88% Michael B. Pedersen 123 195 976 99,12% 1 099 524 0,88% Benita M. Warmbold 123 021 294 98,97% 1 274 206 1,03% William L. Young 121 009 873 97,36% 3 285 627 2,64%

Les résultats de vote finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ayant eu lieu le 5 mai 2022 seront publiés sous peu sur notre site Web (www.snclavalin.com) sous l'onglet « investisseurs » et déposés sur SEDAR (www.sedar.com) sous la dénomination sociale de Groupe SNC-Lavalin inc.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui relient les gens, la technologie et les données pour concevoir, réaliser et exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez des nouvelles et des renseignements pertinents à snclavalin.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

