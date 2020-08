MONTRÉAL, le 25 août 2020 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX : SNC) est heureux d'annoncer la nomination de Robert (Bob) E. Alger, ancien président et chef de la direction à The Lane Construction Corporation, un important entrepreneur dans le domaine du transport aux États-Unis, au poste de président, Projets d'infrastructures. Son mandat commence immédiatement.

M. Alger possède une vaste expérience dans le secteur des transports et des infrastructures aux États-Unis, l'un des principaux marchés de SNC-Lavalin et un domaine de croissance d'importance. Au cours de son mandat de 40 ans à The Lane Construction Corporation, dont 18 ans à titre de président et chef de la direction, M. Alger a réalisé plusieurs mégaprojets couronnés de succès d'une valeur supérieure à 1 milliard de dollars dans le cadre de l'expansion de l'entreprise où cet entrepreneur régional du nord-est des États-Unis est devenu un fournisseur national. Sous sa direction, les revenus annuels ont été multipliés par six pour atteindre plus de 2 milliards de dollars américains.

En tant que président, Projets d'infrastructures, M. Alger assurera la bonne réalisation et réduction des projets clé en main à prix forfaitaire, lesquels sont axés sur plusieurs grands projets de transport au Canada, et continuera de bâtir le potentiel d'affaires de SNC-Lavalin aux États-Unis. Dans le cadre de cet effort concerté, il jouera un rôle central dans le développement et le déploiement de nouveaux modèles de contrats qui limitent les risques associés à la gestion et à la réalisation de grands projets.

« Bob apporte des compétences uniques et très appréciées à SNC-Lavalin. Il est à la fois un ingénieur très compétent qui comprend parfaitement le cycle de vie complet des projets et ce qui assure leur réussite, et un cadre supérieur accompli qui a bâti une entreprise prospère et qui connaît intimement le marché américain, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Je me réjouis à l'idée de travailler avec Bob alors que nous poursuivons la transformation de SNC-Lavalin en une entreprise de services d'ingénierie de premier plan à l'échelle mondiale. Je tiens également à remercier Jonathan Wilkinson de son précieux apport à notre secteur Infrastructures et je lui souhaite beaucoup de succès dans son nouveau poste au sein d'une autre organisation. »

À propos de Robert E. Alger

M. Alger a commencé à travailler à The Lane Construction Corporation en 1979 comme directeur de district. Il y a également occupé le poste de président et chef de la direction de 2001 à 2019. Il a été président du conseil d'administration de cette société de juillet 2019 à juin 2020. Personnalité influente de l'industrie de la construction aux États-Unis, M. Alger est l'un des membres fondateurs des programmes Construction Industry Ethics and Compliance Initiative (CIECI) et Construction Industry Safety Initiative (CISI). Il a également été président de la Construction Industry Round Table (CIRT) et président de l'American Society of Civil Engineers (ASCE) Construction Institute. En 2013, il a reçu le prix Outstanding Project and Leadership (OPAL) de l'American Society of Civil Engineers. M. Alger est actuellement président du conseil d'administration de Lane Power and Energy Solutions ainsi que partenaire et membre du conseil d'administration d'EnREVO Industries LLC.

