Rôle élargi de Steve Morriss pour des efforts continus de croissance

MONTRÉAL, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC) est heureux d'annoncer que les fonctions de Steve Morriss -- qui s'est récemment joint à la Société à titre de président, Moyen-Orient et Asie-Pacifique -- seront désormais élargies et incluront la direction exécutive de la région de l'Amérique latine ainsi que de la branche d'activités Mines et métallurgie à l'échelle mondiale. De plus, à la suite de l'annonce du désinvestissement stratégique de la branche d'activités Pétrole et gaz, Craig Muir, président, Ressources, quittera la Société à la fin du mois de mars 2021. À compter de maintenant, Steve Morriss assumera la direction exécutive des opérations de Pétrole et gaz du secteur Ressources, et ce jusqu'à la clôture de la vente à Kentech Corporate Holdings Limited, actuellement prévue pour le deuxième trimestre de 2021.

Craig Muir travaille en étroite collaboration avec Steve Morris pour assurer une transition en douceur et garantir la continuité des activités et des opérations. L'équipe de direction de la branche d'activités Pétrole et gaz du secteur Ressources relèvera de Steve Morriss, avec effet immédiat, et continuera de se concentrer sur nos clients et de respecter nos engagements.

« Le rôle élargi de Steve témoigne de la qualité et de la richesse de son expérience dans la croissance des affaires, et il est particulièrement qualifié pour diriger diverses régions, de l'Asie-Pacifique au Moyen-Orient et maintenant en Amérique latine. La majeure partie des opérations de Mines et métallurgie étant en Amérique latine, il est également parfaitement placé pour superviser cette branche d'activités tout en collaborant avec les équipes de direction au Canada et aux États-Unis, où Mines et métallurgie est également présente. Steve travaillera essentiellement à stimuler les occasions de croissance pour les offres de services diversifiés d'ingénierie de SNC-Lavalin dans les régions à fort potentiel de la Société », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin.

« Je tiens également à remercier Craig Muir pour son leadership et ses efforts soutenus au cours des deux dernières années pour réduire les risques du secteur Ressources, transformer la branche d'activités Mines et métallurgie en activités de services, et réorienter et rationaliser la branche d'activités Pétrole et gaz, suscitant davantage l'intérêt de l'extérieur en la rendant attrayante pour les acheteurs potentiels. Il s'agissait d'une tâche difficile et d'un élément essentielle pour faire avancer notre stratégie afin de concentrer nos efforts sur la croissance de notre branche d'activités principale Services d'ingénierie dont le potentiel est élevé », a poursuivi Ian L. Edwards.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, les opérations et la maintenance, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients dans quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.snclavalin.com. Suivez-nous sur Twitter @SNCLavalin_Fr.

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias : Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes, 514-393-8000, poste 56127, [email protected]; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, poste 57553, [email protected]

Liens connexes

www.snclavalin.com