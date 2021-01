SNC-Lavalin appliquera des solutions numériques et la technologie BIM, tout en optimisant la réutilisation et le recyclage des matériaux

MONTRÉAL, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a obtenu une entente-cadre de quatre ans pour la reconstruction de chaussées en béton, dans le cadre du programme de construction de routes en béton de Highways England au Royaume-Uni. En vertu de l'entente-cadre, le secteur Ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP) de SNC-Lavalin appliquera des solutions numériques et la technologie de modélisation des données des projets de construction (BIM) dans le cadre de la conception et de la transformation, tout en mettant en œuvre des techniques novatrices, comme le remplacement et le curage du béton de manière efficace, et le revêtement en béton de prochaine génération.

« En utilisant des évaluations numériques novatrices pour mesurer les avantages techniques et pour les clients des traitements de surface du béton, nous continuerons de répondre aux besoins des usagers de la route, a déclaré Philip Hoare, président, ICGP, SNC-Lavalin. Nous nous servirons de notre expérience collective en optimisation de la réutilisation et du recyclage des matériaux, et nous avons hâte de collaborer de près avec Highways England et d'autres entreprises pour fournir des solutions innovantes en matière de transport et d'infrastructure, lesquelles sont au cœur de notre secteur ICGP et constituent un domaine clé de notre croissance. »

Le secteur ICGP de SNC-Lavalin sera responsable de l'ensemble de la conception, de l'assurance technique, de la supervision de chantier et de la gestion de projet dans le cadre des travaux de reconstruction et de prolongation du cycle de vie. Il fournira également une assurance technique pour 51 projets couvrant un grand nombre des 1 425 kilomètres de chaussée en béton partout en Angleterre. Le secteur ICGP appuie Highways England depuis plus de 10 ans et possède de l'expérience dans la remise à neuf des chaussées en béton du Réseau routier stratégique, y compris l'autoroute M25.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, les opérations et la maintenance, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients dans quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.snclavalin.com. Suivez-nous sur Twitter @SNCLavalin_Fr

