MONTRÉAL, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un contrat de 30 millions de dollars américains de Coeur Rochester, Inc., une filiale en propriété exclusive de Coeur Mining, Inc. (« Coeur ») (NYSE: CDE), pour fournir des services de gestion de la construction pour le projet d'expansion du Plan d'exploitation, modification numéro 11 (« POA 11 »), à la mine Coeur Rochester, près de Lovelock, au Nevada. Le contrat a débuté au quatrième trimestre de 2020 et devrait être achevé d'ici la fin de 2022. L'obtention de ce contrat s'aligne parfaitement avec la nouvelle stratégie de SNC-Lavalin dans le segment des Services.

« Le plan stratégique de SNC-Lavalin en ce qui a trait aux mines et à la métallurgie gagne du terrain avec ce mandat. Il s'agit d'un exemple de travaux de services miniers que notre équipe obtient dans nos principales régions géographiques, notamment les États-Unis d'Amérique. SNC-Lavalin et Coeur continuent d'entretenir de solides relations qui leur permettent de trouver et de réaliser des solutions en matière de services dans le but de créer des services d'exploitation de calibre mondial, a déclaré César Inostroza, vice-président principal, Mines et Métallurgie, SNC-Lavalin. L'obtention de ce contrat témoigne du partenariat continu entre SNC-Lavalin et Coeur. Cela s'appuie sur nos connaissances de la mine Rochester et sur le savoir-faire en ingénierie acquis lors de la phase précédente de ce projet et vient étoffer nos travaux aux États-Unis. »

Le projet d'expansion POA 11 comprend la construction d'une nouvelle usine de concassage, y compris un circuit de concassage primaire, secondaire et tertiaire (cylindres de broyage haute pression), un nouveau remblai de lixiviation (300 000 000 tonnes), une nouvelle installation fondée sur le procédé Merrill Crowe (13 750 gallons par minute) et la mise à niveau de l'infrastructure existante du réseau d'électricité, y compris un nouveau poste électrique et de nouvelles lignes de distribution d'électricité. Ce mandat cadre bien avec notre savoir-faire en matière de réalisation de projets dans les domaines de l'argent, de l'or et des métaux de base, ainsi qu'avec notre engagement à offrir une valeur réelle à nos clients. Les bureaux de SNC-Lavalin à Reno, au Nevada et à Toronto, en Ontario, continueront d'appuyer la phase de gestion de la construction du projet. De plus, une équipe locale se trouvant sur le chantier gérera les activités liées à la construction.

« Le solide partenariat d'affaires entre Coeur et SNC-Lavalin contribuera à assurer la réalisation d'un projet solide pour Rochester, pavant la voie à une amélioration du rendement à l'avenir, a déclaré Terrence F.D. Smith, premier vice-président et chef du développement de Coeur. Toute l'équipe de Coeur est impatiente de continuer de travailler avec celle de SNC-Lavalin dans le cadre de ce projet crucial. »

Depuis l'approbation du plan d'exploitation initial en 1986, le plan minier de la mine Rochester a fait l'objet de modifications périodiques visant à appuyer les projets de développement et la poursuite des activités. Le Plan d'exploitation, modification numéro 11 (« POA 11 ») propose une autre prolongation de la durée de vie de la mine, qui devrait maintenir l'effectif actuel et soutenir les activités de production à plein régime à Rochester jusqu'en 2033. La mine Rochester de Coeur est située à 100 milles au nord-est de Reno, près de Lovelock, au Nevada. Il s'agit d'une mine à ciel ouvert qui produit de l'argent et de l'or. Les méthodes d'exploitation minière comprennent les techniques typiques à ciel ouvert, dans le cadre desquelles le minerai et les stériles sont forés, dynamités, concassés, chargés et transportés vers des remblais de lixiviation (minerai) ou des sites d'élimination des stériles.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, les opérations et la maintenance, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients dans quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.snclavalin.com. Suivez-nous sur Twitter @SNCLavalin.

