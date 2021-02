SNC-Lavalin a obtenu un contrat de conception pour la mise à jour d'une autoroute importante au Royaume-Uni

Outils et techniques numériques seront utilisés pour créer une solution respectueuse de l'environnement

MONTRÉAL, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC) a obtenu le contrat de conception d'une autoroute importante dans le sud du pays de Galles, au Royaume-Uni. Par l'entremise de son secteur Ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), SNC-Lavalin utilisera les plus récents outils et techniques numériques pour intégrer et simplifier efficacement la production de services de conception multidisciplinaire complexe pour l'entrepreneur en construction Future Valleys. Cela comprend le dédoublement de 17,7 km de chaussé simple, la conception de carrefours et des travaux sur un terrain difficile.

« Nous utilisons des outils innovants qui servent à l'automatisation de Civil 3D et de Navisworks, et nous mettons à l'essai les vérifications en temps réel des modèles fédérés au moyen de données réelles. Notre conception offrira une solution respectueuse de l'environnement qui ne perturbera pas le paysage environnant et qui réduira au minimum l'impact sur le parc national que traverse l'autoroute, a déclaré Philip Hoare, président, ICGP, SNC-Lavalin. La collaboration avec Future Valleys a été essentielle à l'élaboration d'une conception qui intègre des méthodes de construction sûres et robustes. Une fois terminées, les améliorations contribueront à la régénération sociale et économique des collectivités locales et au maintien de la connectivité des régions rurales. La création de solutions durables pour nos communautés et pour l'environnement bâti est au cœur de notre travail, et les solutions de transport demeurent un important secteur de croissance pour SNC-Lavalin. »

Ce projet est la phase finale du dédoublement de la longueur complète de 40 km de l'A465, qui vise à améliorer la sécurité et la capacité d'un élément clé du réseau routier stratégique gallois, ainsi que du réseau transeuropéen. Depuis 30 ans, le secteur ICGP de SNC-Lavalin soutient le gouvernement gallois dans une grande variété de projets d'infrastructure et d'autoroute d'envergure.

Contenu local et collaboration

Étant donné que des apprentis et des diplômés seront embauchés pour contribuer à l'élaboration du projet, des équipes de conception locales possédant une vaste expérience de programmes similaires dans la région mettront leur expertise à contribution pour mobiliser l'ensemble de la collectivité, y compris les intervenants, les autorités et les propriétaires fonciers locaux. SNC-Lavalin fera également appel à une équipe de spécialistes britanniques et internationaux, ainsi qu'à l'expertise de son partenaire TYPSA, en Espagne.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, les opérations et la maintenance, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients dans quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.snclavalin.com. Suivez-nous sur Twitter @SNCLavalin_Fr

