MONTRÉAL , le 31 oct. 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a été sélectionnée de nouveau pour continuer à fournir des services de cartographie des plaines inondables à la division de la gestion des urgences de la Caroline du Nord. Dans le cadre du nouveau contrat triennal assorti d'un plafond de 30 millions de dollars US, la Société appuiera le programme de cartographie des plaines inondables de l'État afin d'améliorer la préparation et la résilience en ce qui concerne les dangers liés à l'eau et les autres types de risques.

« Les inondations sont l'un des défis les plus dévastateurs auxquels les collectivités sont confrontées aujourd'hui, mettant en péril des vies et des biens, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. À SNC-Lavalin, nous sommes déterminés à aider à contrer les effets des changements climatiques en offrant à nos clients une expertise de pointe, des solutions novatrices et des outils efficaces pour créer des collectivités plus sécuritaires et résilientes aux inondations. »

En vertu du nouveau contrat, la Société continuera de fournir les services suivants :

Plans de réaménagement résilients pour neuf comtés après le passage de l'ouragan Matthew ;

Modélisation du ruissellement des pluies et analyses de l'inondation des barrages pour plus de 500 barrages ;

Modélisation et entretien de la cartographie des plaines inondables pour six comtés ;

Gestion de programme pour la modélisation bidimensionnelle de la pluie sur le réseau et les études d'atténuation des bassins fluviaux ;

programme pour la modélisation bidimensionnelle de la pluie sur le réseau et les études d'atténuation des bassins fluviaux ; Soutien sur appel pour l'activation du centre des opérations d'urgence de l'État ;

Examen indépendant de la qualité de la modélisation riveraine dans neuf comtés pour la mise à jour des cartes de l'exercice 2016.

« Notre travail dans le cadre de ce projet a commencé il y a plus de six ans, en commençant par le soutien à la gestion du programme et en poursuivant nos services de cartographie des plaines inondables, a déclaré George Nash, chef de la direction d'Atkins, Amérique du Nord. Grâce à des solutions rentables et à des outils automatisés et personnalisés comme le City Simulator et le délinéateur rapide de plaine d'inondation, nous continuerons d'aider la Caroline du Nord à mieux se préparer et à mieux résister aux catastrophes naturelles. »

En plus des services de cartographie des plaines inondables, un soutien lié à la préparation et à l'intervention en cas d'urgence pourra être fourni. En tant qu'entrepreneur de production et de services techniques pour la FEMA, la Société a réalisé des services similaires dans 47 autres États, à Porto Rico, dans les îles Vierges américaines et auprès de 11 autres partenaires techniques coopérants.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie afin de concevoir, réaliser et opérer les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Media : Harold Fortin, Senior Director, External Communications, [email protected]; Investors : Denis Jasmin, Vice President, Investor Relations, 514-393-8000, ext. 57553, [email protected]