SNC-Lavalin à la tête du leadership dans le secteur numérique grâce à de nouveaux pôles technologiques de pointe pour ses clients mondiaux

Les « Lava Labs » soutiennent la vision de SNC-Lavalin, qui consiste à lier les gens, les données et la technologie en partenariat avec nos clients pour résoudre les problèmes les plus complexes de la planète

Ces laboratoires seront une plaque tournante de cocréation pour les clients et bonifieront la façon dont SNC-Lavalin réalise des projets à l'échelle mondiale

Les Lava Labs de Montréal, de Londres et de Bangalore ouvriront à l'automne 2021

MONTRÉAL, le 4 août 2021 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX : SNCL), une société mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés exploitant des bureaux dans le monde entier, annonce aujourd'hui la construction de nouvelles installations ultramodernes conçues pour accélérer ses capacités en matière de leadership technologique. Les centres, appelés « Lava Labs », seront ouverts dans des emplacements clés dans le monde et permettront à SNC-Lavalin de faire profiter ses clients et ses marchés locaux de l'expertise mondiale de la Société.

« Nous sommes extrêmement emballés par cet important investissement dans notre technologie mondiale et nos capacités de collaboration. Nous sommes conscients que la technologie jouera un rôle majeur dans l'avenir de notre industrie et sommes convaincus que les idées et le savoir-faire de notre gens sont essentiels à la transformation du secteur. » a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de Groupe SNC-Lavalin inc. « Ces plaques tournantes offriront à nos gens l'espace et la technologie nécessaires pour réfléchir et travailler différemment, en collaboration avec nos clients pour cocréer, développer et mettre en œuvre des solutions qui toucheront les gens et les collectivités que nous servons dans le monde entier. »

Les Lava Labs font partie de la stratégie de SNC-Lavalin visant à jouer un rôle de leader dans la perturbation et la transformation de l'industrie en liant les gens, les données et la technologie pour offrir des solutions et des résultats qui répondent aux problèmes les plus complexes de la planète. Les laboratoires permettront d'élaborer et d'appliquer des méthodes inédites et novatrices dans notre offre de services couvrant tout le cycle de vie des projets des clients. En collaboration avec les clients, les partenaires et les équipes d'experts de SNC-Lavalin, les laboratoires rassembleront et mettront à profit les meilleurs talents de l'industrie et du monde entier.

Les Lava Labs seront dotés d'une technologie de pointe dans laquelle les clients pourront s'immerger pour explorer l'énorme potentiel des données et de la technologie leur permettant de visualiser, de collaborer et de réaliser leurs projets de manière inédite et novatrice, offrant ainsi plus de certitude et de résultats.

Ces nouveaux espaces accueilleront également des événements et des activités de formation et des discussions, rassemblant les acteurs de l'industrie et des écosystèmes d'innovation-- virtuellement et physiquement -- pour échanger, débattre et partager des idées sur la façon dont les infrastructures modernes peuvent contribuer à résoudre les enjeux sociétaux comme les changements climatiques et l'accroissement de la population.

SNC-Lavalin a nommé Federico Puebla au poste de chef mondial des Lava Labs. Federico se joint à SNC-Lavalin après avoir œuvré au sein du Mouvement Desjardins, la plus grande coopérative financière en Amérique du Nord. Il a notamment été l'architecte du premier laboratoire d'innovation du Mouvement, le Desjardins Lab, un incubateur d'entreprises en développement, et de la plus grande compétition d'innovation ouverte au Canada, Coopérathon.

Visite virtuelle du Lava Lab de Montréal

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, les opérations et la maintenance, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients dans quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par notre secteur Capital. Gens déterminés. Résultats déterminants. Vous trouverez des nouvelles et des renseignements pertinents à www.snclavalin.com ou suivez-nous sur Twitter @SNCLavalin_fr.

Renseignements: Media : Harold Fortin, Senior Director, External Communications, 514-393-8000, ext. 56127, [email protected] ; Investors : Denis Jasmin, Vice President, Investor Relations, 514-393-8000, ext. 57553, [email protected]

