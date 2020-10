MONTRÉAL, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a remporté un autre contrat de marché de clientèle sur trois ans, évalué à une valeur maximale de 35 millions de dollars américains. Le contrat vise à continuer la prestation de services de construction, d'ingénierie et d'inspection pour le Georgia Department of Transportation (GDOT), district 6, qui comprend 17 comtés dans le nord-ouest de la Géorgie.

Le contrat sera réalisé par le secteur Ingénierie, conception et gestion de projet de SNC-Lavalin, et relève de SNCL Services d'ingénierie, la pierre angulaire de notre stratégie visant à accroître la croissance et la rentabilité.

« Nous soutenons le GDOT depuis plus de 15 ans et nous contribuons ainsi à la réalisation de ses priorités stratégiques et de son engagement ferme à fournir aux citoyens de la Géorgie des routes, des autoroutes et des infrastructures connexes sécuritaires, a déclaré Philip Hoare, président d'Atkins, Ingénierie, conception et gestion de projet de SNC-Lavalin. Le renouvellement de ce contrat nous permettra de poursuivre notre travail de première classe et de tirer parti de ce que nous avons déjà accompli pour l'un de nos principaux clients en Amérique du Nord. »

Le nouveau contrat comprend la prestation de services de construction, d'ingénierie et d'inspection pour des projets de construction allant de l'élargissement et de la reconstruction à la remise en état de la chaussée en asphalte et en béton, en passant par le remplacement et le revêtement de pont. Parmi les travaux dignes de mention se trouvent le remplacement du pont primé Courtland Street Bridge et les projets des voies gérées du Northwest Corridor.

En août, la société SNC-Lavalin a été nommée comme consultant principal, dont le rôle est d'appuyer le développement continu des services de gestion des incidents de la circulation du GDOT à l'échelle de l'État.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, les opérations et la maintenance, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients dans quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. www.snclavalin.com

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias, Daniela Pizzuto, Directrice, Communications externes, 514-393-8000, poste 54772, [email protected]; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, poste 57553, [email protected]

