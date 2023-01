LAS VEGAS, 8 janvier 2023 /CNW/ -- Le fabricant numérique Snapmaker a récemment participé à CES 2023, le plus important événement technologique du monde, qui avait lieu du 5 au 8 janvier à Las Vegas, au Nevada. La société a d'ailleurs reçu un prix de l'innovation CES 2023 pour son imprimante 3D Snapmaker Artisan .

Des visiteurs font l’expérience de l’imprimante Snapmaker Artisan

Le programme des prix de l'innovation CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, est un concours annuel qui récompense l'excellence en matière de conception et d'ingénierie dans 28 catégories de produits technologiques destinés au grand public. Cette année, parmi plus de 2 100 soumissions, l'imprimante Snapmaker Artisan a retenu l'attention des juges en raison de sa conception modulaire améliorée, ainsi que de sa grande qualité et de son rendement impressionnant. Snapmaker Artisan est la plus récente génération d'imprimante 3D 3-en-1 de Snapmaker. Elle est équipée d'un module d'impression 3D à double extrusion à 300 °C, d'un module laser à haute puissance de 10 W, d'un module de découpe CNC de 200 W, d'une zone de travail géante de 400 x 400 x 400 mm et d'une conception innovante de permutation rapide des modules. Avec ses fonctions améliorées, l'imprimante Artisan repousse les limites de ce qu'un outil de fabrication modulaire peut accomplir.

Pour faire bonne figure à CES 2023, Snapmaker avait également apporté son imprimante J1. L' imprimante à haute vitesse Snapmaker J1 IDEX 3D dispose de deux extrudeuses et offre une vitesse d'impression ultrarapide allant jusqu'à 350 mm/s. Grâce à son matériel sophistiqué et à son rendement exceptionnel en matière d'impression, elle a attiré l'attention de milliers de visiteurs.

Outre ses nouveaux produits, Snapmaker avait une autre surprise pour les visiteurs : le populaire créateur de contenu d'impression 3D Joel Telling (3D Printing Nerd), était sur place et s'est rendu au kiosque de Snapmaker pour faire part et discuter de ses réflexions sur les imprimantes Artisan et J1.

« Nous sommes fiers de recevoir une fois de plus le prix de l'innovation de CES, » a déclaré Josh Littlehua, chef, Comptes clés. « Depuis toujours, Snapmaker s'est engagée à offrir des machines de fabrication de bureau conviviales et de qualité supérieure. Les imprimantes Artisan et J1 intègrent de la technologie de haute qualité et offrent un flux de travail convivial et une qualité d'impression de haut niveau pour satisfaire même l'utilisateur le plus exigeant. C'est un véritable plaisir de rencontrer en personne nos utilisateurs, nos partenaires et les passionnés de la marque Snapmaker et de recevoir des commentaires positifs de leur part! J'espère vous y voir l'an prochain! »

À propos de Snapmaker

Fondée en 2016, Snapmaker est une entreprise de technologie qui développe, fabrique et vend des imprimantes de bureau 3D 3-en-1 qui intègrent l'impression 3D, la gravure et le découpage au laser, ainsi que la sculpture effectuée par commande numérique par ordinateur. Son produit phare, l'imprimante 3D 3-en-1 Snapmaker 2.0, a battu un record en 2019 en devenant l'imprimante 3D la plus financée dans le cadre d'un financement participatif sur Kickstarter et a remporté le prix d'innovation CES 2020.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1978798/Visitors_experiencing_Snapmaker_Artisan.jpg

SOURCE Snapmaker

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Sharon Chen, +86-18565661430