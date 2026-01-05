SANDY HOOK, Connecticut, le 6 janv. 2026 /CNW/ -- SMT Corp, un fournisseur de premier plan de services de sourçage, d'essai et d'analyse de composants électroniques, annonce aujourd'hui avoir reçu une nouvelle reconnaissance de qualité de laboratoire commercial de la part de la Defense Logistics Agency (DLA) Weapons Support pour les essais MIL-STD-883 conformément aux exigences de la spécification militaire MIL-PRF-38535, et les essais QTSL sur les appareils 5961/5962 conformément aux exigences du programme QTSL.

À la suite d'un audit DLA Weapons Support effectué du 24 au 26 juin 2025, SMT Corp a été jugé apte à effectuer une vaste gamme de méthodes d'essai MIL-STD-883 et d'essais QTSL pour les microcircuits FSC 5961 et 5962, en vigueur immédiatement sous la désignation VQC-26-040049.

L'approbation couvre de multiples méthodes d'essai environnemental, mécanique et électrique, y compris la durée de vie en régime permanent, le cycle de température, la rodage, les tests d'étanchéité pour les fuites petites et importantes, l'accélération constante, la force d'adhérence, le cisaillement sous pression, le PIND et les essais électriques MIL-STD-883. SMT Corp. est également reconnu pour ses capacités d'essai AS6171 telles que l'inspection visuelle externe, le remarquage et le resurfaçage, la fluorescence aux rayons X, la décapsulation, l'analyse physique, l'inspection radiologique et les critères d'essai électrique QTSL.

« Ces nouvelles accréditations DLA représentent un grand pas en avant pour SMT Corp et renforcent notre engagement de longue date envers la qualité, la conformité et l'excellence technique », déclare Richard Hodgson, président et chef de la direction de SMT Corp. « Elles renforcent notre capacité à soutenir les clients du secteur de la défense et de l'aérospatiale grâce à des services de test de microélectronique fiables et entièrement qualifiés à un moment où l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement est plus importante que jamais. »

Les systèmes d'essai électrique de SMT Corp. sont certifiés conformément aux exigences de la norme MIL-STD-883, ce qui permet d'effectuer des essais électriques à des températures de fonctionnement militaires de -55 °C à 125 °C, sous réserve des exigences du programme du client.

À propos de SMT Corp.

Créé en 1998, SMT Corp offre des services avancés d'approvisionnement en composants électroniques, d'essais, d'analyse des défaillances et d'assurance de la qualité à des clients du secteur de la défense, de l'aérospatiale, de la médecine et de l'industrie partout dans le monde. L'entreprise a son siège social à Sandy Hook, au Connecticut.

