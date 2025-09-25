Avec plus de 14 millions de partisans d'un océan à l'autre, Smoky Bay, la marque de vin australien la plus vendue au Canada, partage l'attrait pancanadien des Blue Jays. Ce partenariat amène le vin dans les moments décontractés des jours de match, offrant aux amateurs une alternative haut de gamme pour célébrer les performances de l'équipe, que ce soit au tout nouveau Rogers Centre ou à la maison.

« On est ravis de faire partie de ce moment excitant pour les Blue Jays et leurs partisans» a déclaré Guillaume Bourdeau, vice-président marketing du Groupe Dandurand, propriétaire de Smoky Bay Australia. « Les vins Smoky Bay, c'est la simplicité et le plaisir de célébrer les beaux moments de la vie, et y'a pas de meilleur moment que le baseball des séries. On lève notre verre aux Jays et à tous les fans qui les appuient dans ce parcours. »

Depuis le match d'ouverture, les vins Smoky Bay sont disponibles aux concessions et dans les espaces premium du Rogers Centre. Le partenariat a aussi offert aux partisans des activations exclusives, des dégustations de vin et des programmes de vente au détail à la grandeur du pays, le tout conçu pour faire vivre l'esprit du baseball des Blue Jays.

« Alors que l'équipe entre en séries, on est emballés de célébrer aux côtés de Smoky Bay, » a affirmé David O'Reilly, directeur principal, Développement des partenariats pour les Blue Jays de Toronto. « Ces vins, comme nos partisans, se dégustent d'un océan à l'autre. Ensemble, on élève l'expérience au stade et on donne encore plus de raisons aux fans de lever leur verre durant ce parcours en séries. »

Les partisans peuvent s'attendre à encore plus de moments festifs, de promotions exclusives et d'expériences mémorables alors que les Blue Jays poursuivent leur route en séries éliminatoires.

À propos de Smoky Bay Australia

Smoky Bay est l'une des marques de vins australiens les plus populaires et les plus appréciées au Canada. Réputée pour sa grande qualité et son goût accessible, Smoky Bay propose un vaste éventail de vins, allant de blancs vifs à des rouges corsés. Chaque bouteille reflète le soin apporté à notre sélection et incarne l'esprit décontracté de l'Australie. Smoky Bay invite les Canadiens à savourer les saveurs vibrantes du terroir australien, quelle que soit l'occasion.

