Les dernières innovations de Smirnoff revisitent les cocktails intemporels avec une touche de fraîcheur moderne - du Mule à la framboise au Martini aux fruits - et offrent des saveurs vibrantes pour accueillir la saison.

TORONTO, le 26 mars 2025 /CNW/ - La vodka Smirnoff secoue le marché canadien des boissons prêtes à boire en lançant trois nouveaux cocktails emballants : Mule à la framboise, Cosmo Bellini et Martini au fruit de la passion. Formulées avec une qualité supérieure et dotées de saveurs audacieuses et vibrantes, ces boissons élaborées par des spécialistes offrent une expérience de cocktail de haut niveau en tout temps, en tout lieu. Que vous vous détendiez entre amis ou que vous trinquiez à une occasion spéciale, les nouvelles créations de Smirnoff offrent un mélange parfait de commodité et de goût rafraîchissant.

Smirnoff lance de nouveaux cocktails prêts à boire partout au Canada (Groupe CNW/Smirnoff)

S'appuyant sur le riche héritage de Smirnoff en matière de qualité et d'innovation, ces nouveaux cocktails réinventent les classiques intemporels avec une touche de fraîcheur et de modernité. Conçue pour ceux qui ont envie de saveurs audacieuses sans se prendre la tête, chaque variété allie la nostalgie à de nouvelles saveurs vibrantes :

Mule à la framboise : Un mélange sucré et acidulé rafraîchissant de notes de framboises vives et de saveur de gingembre piquante, parfait pour ceux qui une saveur percutante.

Un mélange sucré et acidulé rafraîchissant de notes de framboises vives et de saveur de gingembre piquante, parfait pour ceux qui une saveur percutante. Cosmo Bellini : Une combinaison douce et délicieuse de saveurs de canneberges et d'agrumes, offrant un profil sucré, mais raffiné, ce qui en fait un complément parfait à toute célébration.

Une combinaison douce et délicieuse de saveurs de canneberges et d'agrumes, offrant un profil sucré, mais raffiné, ce qui en fait un complément parfait à toute célébration. Martini au fruit de la passion : Un délice tropical qui marie les notes exotiques du fruit de la passion à l'onctuosité de la vodka Smirnoff, pour une sensation gustative sucrée et acidulée.

« Smirnoff a toujours eu pour objectif de rassembler les gens avec des boissons savoureuses pour compléter le moment, a déclaré Nadia Niccoli, directrice du marketing de Diageo Canada. « Grâce à nos nouveaux cocktails prêts à boire, les Canadiennes et les Canadiens peuvent maintenant profiter du même goût de grande qualité auquel ils s'attendraient dans un restaurant ou un bar, peu importe l'occasion. »

Alors que de plus en plus de marques font leur entrée sur le marché des boissons prêtes à boire, l'héritage de Smirnoff, pionnier de la vodka depuis 1864, lui permet de continuer à se démarquer avec des cocktails élaborés de main de maître.

Chaque boisson est fabriquée avec soin avec de la vodka Smirnoff, offrant une expérience de qualité supérieure à chaque gorgée.

Parfaitement adaptés aux réunions entre proches ou aux célébrations improvisées, les cocktails Smirnoff prêts à boire sont conçus pour s'adapter à toutes les occasions. Offertes dans des boîtes pratiques, ces boissons innovantes offrent une expérience de cocktail digne d'un bar sans qu'aucune compétence en création de cocktails ne soit requise. Vous n'avez qu'à les ouvrir, les siroter et les savourer.

Les trois saveurs des nouveaux cocktails prêts à boire de Smirnoff sont maintenant offerts dans l'Ouest canadien et au Québec, et le martini au fruit de la passion se trouve sur les tablettes de l'Ontario. C'est le temps de sortir une canette, de rassembler les proches et de s'offrir une belle soirée! Profitez-en de façon responsable.

Pour en savoir plus, visitez le site smirnoff.com/fr-ca

À propos de la vodka Smirnoff :

Smirnoff est la première vodka au monde et la marque de spiritueux la plus populaire de Diageo en termes de volume. Smirnoff est une marque pour tous et est appréciée depuis plus de 150 ans. Pour en savoir plus sur Smirnoff et toute nouvelle à venir, visitez www.smirnoff.com.

La campagne WE DO WE, lancée pour la première fois en 2023, vise à promouvoir avec audace le pouvoir du collectif, en célébrant la magie créée lorsque différentes personnes, divers ingrédients et une multitude de saveurs sont réunis.

Veuillez boire de façon responsable et ne pas en offrir à quelqu'un qui n'a pas atteint l'âge légal d'achat.

À propos de Diageo :

Diageo est un leader mondial des boissons alcoolisées regroupant une collection de marques exceptionnelles dans les secteurs des spiritueux et de la bière. Ces marques comprennent Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's, Smirnoff, Cîroc and Ketel One vodkas, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray et Guinness.

Diageo est une entreprise internationale et nos produits sont vendus dans plus de 180 pays partout dans le monde. L'entreprise est inscrite tant à la Bourse de Londres (DGE) qu'à celle de New York (DEO). Pour en savoir plus sur Diageo, notre équipe, nos marques et notre rendement, visitez notre site Web : www.diageo.com. Consultez la ressource internationale de Diageo sur la consommation responsable, www.DRINKiQ.com, pour des renseignements, des projets et des façons de faire connaître les meilleures pratiques en la matière.

Célébrer la vie, chaque jour, en tout lieu.

SOURCE Smirnoff

Pour toute information supplémentaire, veuillez vous adresser à : Paige Exell, [email protected]