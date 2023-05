SÉOUL, Corée du Sud, 23 mai 2023 /CNW/ - Smilegate a lancé son nouveau jeu de rôle (RPG) au tour par tour, « OUTERPLANE », très attendu à l'échelle mondiale. Le jeu est désormais disponible en plusieurs langues, dont le coréen, l'anglais et le chinois (simplifié et traditionnel) dans plus de 170 pays.

Développé par VA Games et géré par Smilegate, « OUTERPLANE » est un RPG au tour par tour qui suit l'histoire d'un protagoniste soudainement appelé de la Terre à un monde imaginaire qui se lance dans une aventure avec ses compagnons.

Smilegate lance un nouveau RPG mobile à l'échelle mondiale : « OUTERPLANE ».

L'une des caractéristiques distinctives de OUTERPLANE est son système de combat stratégique. Les joueurs peuvent utiliser diverses tactiques, comme des attaques aériennes, des suites de capacités et des manœuvres spéciales dans des batailles palpitantes. Les joueurs peuvent contrer efficacement les attaques du boss et exécuter de puissants mouvements finaux en utilisant des boosts de capacités, ce qui leur permet d'avoir une expérience de jeu immersive et stratégique.

Les images époustouflantes et les personnages charmants du jeu, imprégnés d'une esthétique inspirée de l'animation, rehaussent encore plus l'expérience globale du jeu. L'attention méticuleuse que porte OUTERPLANE aux détails et aux animations captivantes contribue au raffinement du jeu.

Le lancement mondial d'OUTERPLANE se fera dans plus de 170 pays. OUTERPLANE présente une série d'événements excitants et variés à ses joueurs du monde entier pour célébrer le lancement du jeu. Plus particulièrement, le pré-lancement du jeu dans certains pays d'Asie du Sud-Est s'est remarquablement bien passé, puisque le jeu a atteint le sommet de la liste des jeux populaires dans le Google Play Store de Singapour.

Smilegate organisera un événement pour commémorer le lancement mondial afin que les joueurs qui complètent les épreuves Start Dash et Guide Quest puissent obtenir des héros trois étoiles. De plus, divers événements spéciaux sont offerts, avec de nombreuses récompenses en jeu qui garantissent 80 invocations.

OUTERPLANE est disponible en téléchargement sur Google Play Store et l'App Store, ce qui permet aux joueurs du monde entier d'entreprendre un voyage inoubliable dans ce fascinant RPG 3D au tour par tout. Pour obtenir de plus amples renseignements et des nouvelles, visitez https://page.onstove.com/outerplane/en ou suivez la chaîne YouTube du jeu OUTERPLANE https://www.youtube.com/@OUTER_PLANE .

