Smilegate s’apprête à publier le jeu AAA en monde ouvert d’Absurd Ventures qui se déroule dans l’univers de A BETTER PARADISE

SANTA MONICA, Californie et SÉOUL, Corée du Sud, le 7 août 2025 /CNW/ - Smilegate a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord avec Dan Houser d'Absurd Ventures pour la publication mondiale du prochain jeu AAA d'action-aventure de science-fiction en monde ouvert qui se déroule l'univers délirant de A BETTER PARADISE. Le partenariat fait suite à l'investissement stratégique de Smilegate dans Absurd Ventures, annoncé l'an dernier.

A BETTER PARADISE est un riche univers créé par Absurd Ventures, l'entreprise fondée par Dan Houser, cofondateur de Rockstar Games, ancien directeur de la création et auteur en chef pour les franchises GRAND THEFT AUTO et RED DEAD REDEMPTION, entre autres. S'appuyant sur le talent du studio pour élaborer des mondes narratifs et des personnages incroyables, A BETTER PARADISE a déjà généré une série de fiction audio à succès, A BETTER PARADISE Volume One: An Aftermath, qui s'est placée en tête des classements dans la catégorie Fiction d'Apple dès son lancement et a remporté en 2024 le prix Signal du Meilleur épisode de fiction scénarisée. Absurd Ventures lance également une novélisation du premier volume de l'histoire de A BETTER PARADISE, qui devrait sortir en octobre 2025.

Actuellement en phase initiale de développement, l'écriture et la direction créative du jeu ont été confiées à M. Houser et à son équipe de création d'univers qui comprend notamment ses collaborateurs de longue date Lazlow et Michael Unsworth. Le développement du jeu chez Absurd Ventures est dirigé par Greg Borrud, directeur de studio chevronné qui était auparavant directeur général de Niantic et cofondateur de Pandemic Studios. Dan Houser et Greg Borrud ont mis sur pied une équipe d'élite dans les studios d'Absurd Ventures, et le projet de jeu A BETTER PARADISE regroupe des talents de haut niveau dans le domaine du développement de jeux qui ont travaillé pour Bungie, Treyarch, Respawn, Insomniac, Riot, et plus encore, et les principaux contributeurs des meilleurs jeux d'action et d'aventure comme Call of Duty, Destiny 2, Valorant, Spider-Man 2, Hogwarts Legacy, et bien d'autres.

Avec cette équipe de développement de premier plan, Absurd est officiellement en train de développer ce nouveau jeu AAA, animé par une vision créative ambitieuse et passionnante. L'entreprise s'attend à ce que l'expertise et l'expérience de Smilegate, comme en témoigne son succès dans l'industrie mondiale du jeu vidéo, apportent une forte synergie à son partenariat stratégique de publication. À la suite de son placement en actions dans Absurd Ventures l'an dernier, Smilegate prévoit d'investir à grande échelle dans le projet A BETTER PARADISE, notamment dans le développement, afin d'aider à assurer son succès mondial.

Sung Joon-ho, chef de la direction de Smilegate, a déclaré :

« Nous sommes ravis de relever ce nouveau défi sur le marché mondial des jeux AAA aux côtés de Dan Houser et d'Absurd. Nous sommes convaincus que la solide mise en récit de l'univers d'ABP combinée aux capacités de développement de l'équipe d'Absurd se traduira par un titre exceptionnel. Nous sommes une entreprise dont l'ADN est axé sur les développeurs et nous comprenons vraiment les besoins des studios de développement, a-t-il souligné. Grâce à notre partenariat avec Absurd, nous soutiendrons pleinement le projet de jeu A Better Paradise et nous ferons tout notre possible pour aider à créer un nouveau titre qui sera apprécié par les joueurs du monde entier. Smilegate tirera parti de sa vaste expérience et de son succès sur les marchés mondiaux pour faire en sorte que le projet ABP devienne un succès apprécié dans le monde entier. »

Dan Houser, fondateur d'Absurd Ventures, a déclaré :

« Absurd Ventures a été fondée pour raconter des histoires nouvelles et différentes et pour créer ce que j'espère être des expériences originales intéressantes et captivantes. Ce nouveau jeu est l'occasion d'explorer quelque chose de complètement différent et d'embarquer les joueurs dans une toute nouvelle aventure. Je suis impatient de poursuivre ce parcours avec l'équipe incroyable que nous formons ici chez Absurd Ventures et je suis reconnaissant de notre partenariat avec Smilegate, qui comprend et soutient vraiment notre vision. »

Kwon Hyuk-bin, chef visionnaire de Smilegate, a ajouté :

« Dan Houser et moi avons noué une profonde amitié grâce à notre intérêt commun pour les jeux et l'avenir, et je trouve particulièrement fort que nous puissions maintenant partager nos visions créatives dans le cadre de cette collaboration autour du projet A Better Paradise. Nous sommes ravis de présenter un titre qui reflète la vision dont nous avons souvent discuté; une vision qui, nous l'espérons, trouvera un écho profond auprès des joueurs du monde entier. »

Grâce à ce projet conjoint, Smilegate vise à se déployer au-delà de l'Asie et à devenir un acteur majeur dans l'industrie mondiale du jeu vidéo.

Absurd Ventures a été conseillé par Grubman Shire Meiselas & Sacks, P.C. et Fenwick & West LLP dans le cadre de la transaction. Smilegate a été conseillé par DLA Piper.

D'autres détails, y compris le calendrier de développement et les plateformes, seront annoncés à une date ultérieure. Pour en savoir plus sur l'univers de A BETTER PARADISE, visitez le site Web officiel , et suivez nos dernières nouvelles sur X , Instagram , Bluesky , YouTube , Threads , Facebook , et TikTok .

À propos de Smilegate

Smilegate est une entreprise mondiale de développement et d'édition de jeux dont le siège social est situé en Corée du Sud et qui a des bureaux régionaux aux États-Unis, en Chine et au Japon. Sa franchise phare « CROSSFIRE » est l'une des franchises à succès les plus importantes de l'histoire des jeux vidéo. À ce jour, elle compte plus d'un milliard d'utilisateurs inscrits sur des plateformes PC et mobiles et plus de 8 millions de joueurs simultanés dans le monde. Son dernier projet, « Lost Ark », est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur qui a été lancé en Corée du Sud en 2018 et en Amérique du Nord et en Europe en février 2021. Lost Ark a enregistré un nombre record de joueurs simultanés sur Steam avec plus de 1,32 million. Pour en savoir plus, visitez le site Smilegate.com .

À propos d'Absurd Ventures

Absurd Ventures est une entreprise de divertissement axée sur la mise en récit qui crée des jeux vidéo originaux, des films en prises de vues réelles et des films d'animation, des émissions de télévision, des fictions audio, des livres, des bandes dessinées et plus encore. L'entreprise a été fondée par Dan Houser, ancien cofondateur de Rockstar Games et chef de file créatif à l'origine de certaines des œuvres de divertissement les plus populaires de l'histoire. La propriété intellectuelle originale d'Absurd Ventures, créée par Dan Houser, comprend l'univers du thriller de science-fiction avec A Better Paradise, l'univers policier avec American Caper et l'univers de la satire comique avec Absurdaverse. Son premier projet, une série de fiction audio qui se déroule dans l'univers de A Better Paradise, s'est classé en tête des balados sur Apple dès son lancement. En 2025, Absurd Ventures lancera une série de bandes dessinées American Caper, un roman A Better Paradise, des projets d'animation Absurdaverse et plus encore. Absurd Ventures a son siège social à Santa Monica, avec d'autres bureaux de studio à Marin, en Californie. Mis en récit. Philanthropie. Ultraviolence.

