SMASHBOX CANADA RELANCE SES BASES DE MAQUILLAGE EMBLÉMATIQUES « PHOTO FINISH » AVEC UNE NOUVELLE BASE INVISIBLE OFFRANT UN INDICE DE PROTECTION SOLAIRE 45

La nouvelle génération de bases de maquillage est arrivée -- car la base n'est pas un simple accessoire, c'est un incontournable.

TORONTO, 11 juin 2026 /CNW/ - Smashbox Canada redéfinit le segment des bases de maquillage pour le visage en relançant sa collection emblématique Photo Finish Primer, qui se distingue par son packaging, en prêtant une attention renouvelée sur le maquillage longue tenue et la toute nouvelle base Photo Finish Invisible SPF 45 Broad Spectrum Primer.

Dans les coulisses de la refonte : Smashbox Cosmetics s'installe dans la résidence Sheats-Goldstein, célèbre pour son architecture, afin de présenter la nouvelle génération de sa collection à succès Photo Finish Primer, alliant héritage hollywoodien et formules modernes. Photographe : Mike Larkeev Davis Factor, fondateur de Smashbox Cosmetics (à droite), et James Goldstein, propriétaire des lieux, lors de la soirée de relance du Smashbox Primer organisée à la résidence Sheats-Goldstein à Los Angeles, en Californie. Photographe : Mike Larkeev La collection de bases de maquillage Photo Finish de Smashbox Cosmetics, récemment renouvelée

Conçue à partir de l'idée que les bases de maquillage ne sont pas toutes identiques, cette collection revisitée propose des solutions ciblées pour la peau, conçues pour lisser, préparer et prolonger la tenue du maquillage, tout en simplifiant le choix quotidien.

« La base est le point de départ de tout maquillage réussi, et Smashbox Cosmetics a toujours été à l'avant-garde dans ce domaine d'un point de vue artistique. Ce que j'apprécie le plus dans cette nouvelle version, c'est qu'elle reste fidèle aux produits emblématiques qui ont séduit les artistes et les consommateurs, tout en faisant évoluer l'expérience grâce à un emballage raffiné et à des innovations modernes axées sur la peau », explique Lori Taylor Davis, Global Pro Lead Artist chez Smashbox Cosmetics. « La base SPF est particulièrement intéressante, car elle offre à la fois une préparation optimale pour le maquillage, une protection et un confort de port, autant d'atouts que recherchent les consommateurs d'aujourd'hui. Elle rend superbement bien sur toutes les carnations et ne laisse aucun voile blanc (un inconvénient souvent rencontré par les utilisateurs de produits solaires). Elle offre une base idéale tout en restant respirante, fraîche et merveilleusement légère sur la peau. »

Au cœur de cette nouvelle gamme se trouve la nouvelle base « Photo Finish Invisible SPF 45 Broad Spectrum », une formule légère qui offre une protection solaire invisible sans effet blanchissant, tout en lissant la peau et en prolongeant la tenue du maquillage.

Smashbox a célébré cette relance à la célèbre résidence Sheats-Goldstein à Los Angeles, où huit créateurs canadiens se sont joints à des talents internationaux pour fêter le lancement de la nouvelle base de maquillage SPF. « Le fait d'organiser cette refonte à la résidence Sheats-Goldstein a permis de créer un lien parfait entre le riche héritage de Smashbox à Los Angeles et notre avenir. C'est un monument architectural, et il n'y avait pas de meilleur endroit pour présenter la nouvelle génération de notre gamme de produits la plus emblématique », déclare Felix Backhaus, Senior Brand Manager of International Commercial & Marketing.

Pour donner vie à cette collection, Smashbox Canada s'est associé à huit influenceurs canadiens afin de présenter ces bases de maquillage en fonction de différents problèmes de peau et routines de soin, en mettant en avant à la fois leurs bienfaits pour la peau et leurs performances en matière de maquillage.

Les influenceurs de « Photo Finish » au Canada :

Lauren Kyle : Architecte d'intérieur et entrepreneuse créative, reconnue pour son sens aigu de l'esthétique et son approche de la beauté axée sur l'hydratation

Architecte d'intérieur et entrepreneuse créative, reconnue pour son sens aigu de l'esthétique et son approche de la beauté axée sur l'hydratation Jasmine Egal : Créatrice de produits de beauté établie à Toronto, reconnue pour ses tutoriels élégants et ses teints impeccables et durables.

Créatrice de produits de beauté établie à Toronto, reconnue pour ses tutoriels élégants et ses teints impeccables et durables. Shenae Beech-Grimes : Actrice canadienne (« 90210 ») et créatrice numérique partageant une approche honnête et réelle de la beauté et de l'équilibre de la peau

Actrice canadienne (« 90210 ») et créatrice numérique partageant une approche honnête et réelle de la beauté et de l'équilibre de la peau Torri Webster : Personnalité des réseaux sociaux et actrice canadienne, connue pour son approche simple et naturelle de la protection de la peau et de la beauté sans artifice

Personnalité des réseaux sociaux et actrice canadienne, connue pour son approche simple et naturelle de la protection de la peau et de la beauté sans artifice Nitsan Raiter : Créatrice spécialisée dans la mode, la beauté et l'art de vivre, qui partage avec son public des idées de style raffinées et des contenus sur le bien-être

Créatrice spécialisée dans la mode, la beauté et l'art de vivre, qui partage avec son public des idées de style raffinées et des contenus sur le bien-être Fiona Anne : Influenceuse spécialisée dans la beauté et l'art de vivre, axée sur des routines de maquillage accessibles et axées sur la peau

Influenceuse spécialisée dans la beauté et l'art de vivre, axée sur des routines de maquillage accessibles et axées sur la peau Noemy Petit : Créatrice de contenu dans le domaine de l'art de vivre et de la beauté, connue pour son style « soft glam » et ses publications inspirantes axées sur le bien-être, la beauté et les routines quotidiennes

Créatrice de contenu dans le domaine de l'art de vivre et de la beauté, connue pour son style « soft glam » et ses publications inspirantes axées sur le bien-être, la beauté et les routines quotidiennes Dhivya Sri : Créatrice spécialisée dans la beauté, la mode et l'art de vivre, connue pour ses transformations maquillage éclatantes et ses récits personnels authentiques

En juin, les consommateurs pourront profiter de la relance grâce à deux activations clés.

En partenariat avec Shoppers Drug Mart, les consommateurs qui achèteront la base de maquillage Smashbox Photo Finish SPF 45 Broad Spectrum Primer en format 30 ml avant le 19 juin participeront à un tirage au sort pour gagner un voyage Smashbox pour deux personnes à Los Angeles, ainsi que 20 000 points PC Optimum.

Le 12 juin, Smashbox Canada organisera une initiative d'échantillonnage au centre-ville de Toronto, distribuant des échantillons de base FPS de luxe dans l'ouest de la ville avant l'été.

La collection Photo Finish Primer est désormais disponible chez Shoppers Drug Mart et chez les revendeurs Smashbox partout au pays.

À PROPOS DE SMASHBOX COSMETICS :

« Tout se passe du studio à la réalité. » - Davis Factor

Fondée en 1990 dans un studio photo de Los Angeles par le célèbre photographe Davis Factor, Smashbox est très vite devenue un pôle créatif réunissant des photographes, des acteurs, des mannequins et des musiciens de renommée mondiale. L'énergie créative sur le plateau ne semblait pas faiblir, sauf lorsque l'équipe devait s'arrêter pour faire des retouches de maquillage.

En 1996, Davis a créé Photo Finish, notre apprêt original longue durée. Devenu un produit culte, il a été conçu pour résister à tous les types d'éclairage, aux flashs, aux mouvements incessants, et pour travailler sans relâche toute la journée afin que le maquillage reste impeccable plus longtemps. C'est en 2000 que la marque Smashbox Cosmetics a officiellement vu le jour.

Aujourd'hui, nous sortons des sentiers battus pour créer des produits de maquillage haute performance et sans cruauté, développés, testés et validés par notre équipe dévouée - le tout conçu pour vous accompagner dans toutes les situations de la vie.

Instagram : @smashboxcanada

Pour toute demande de renseignements de la presse, pour des interviews ou pour plus d'informations, veuillez contacter Madeline Seale, à [email protected]

SOURCE Smashbox Cosmetics