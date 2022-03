Découvrez nos quatre nouvelles bases Photo Finish Silkscreen, qui permettent non seulement de parfaire votre maquillage, mais aussi de protéger votre peau. Et qui de mieux pour raconter cette histoire que six créatrices canadiennes inspirantes qui incarnent la philosophie du produit à leur manière.

« Nous avons eu l'occasion de travailler avec un groupe talentueux de personnes canadiennes qui peuvent raconter leur histoire et qui sont des innovatrices au sein de leur profession », a déclaré Susy Brown, directrice du marketing, Marques de mise en marché, société Estée Lauder. « Chacune de nos vedettes avait des préoccupations uniques en matière de soins de la peau. Nous avons présenté l'application des bases sur une peau propre, avec et sans maquillage, pour illustrer les bienfaits de chaque formule en ce qui a trait aux soins de la peau et au maquillage. »

« Enrichie du complexe soyeux Silkscreen innovant, notre nouvelle gamme de bases crée une barrière respirante et soyeuse qui perfectionne la peau en la lissant et en renforçant sa capacité à lutter contre les irritants environnementaux telles que la pollution et la lumière bleue », ajoute Mme Brown.

La campagne canadienne axée sur les bases fera appel à des talents locaux de premier plan :

Tanya Kim

Personnalité éminente de la télévision canadienne et animatrice/productrice multimédia, elle est surtout connue pour son travail sur ETALK, CityTV et la chaîne YouTube « The Things Reality », qui compte plus de 1,25 million d'abonnés, où elle passe en entrevue des vedettes de télé-réalité pertinentes en plein essor. Comprenant l'importance de redonner, Mme Kim est à la fois une défenseuse passionnée des animaux et une championne des arts, à titre d'ambassadrice pour l'Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals (OSPCA) et le Fonds Arts de la scène sous les projecteurs de CanaDon.

Killa Kels

Mme Kels est une DJ, une influenceuse et une mère basée à Toronto qui se concentre sur l'émancipation des femmes dans l'industrie. Mme Kels a joué dans des salles de spectacles partout en Amérique du Nord et a notamment animé l'espace Jurassic Park des Raptors de Toronto pendant leur championnat de la NBA en 2019.

Mademoiselle Jules

Mme Julie est une épouse, une mère de trois enfants et une blogueuse de type mode de vie de Montréal. Lorsqu'elle ne s'envole pas vers une nouvelle ville ou un nouveau pays pour un événement, elle cuisine et reçoit des gens pour passer du temps avec sa famille et ses amis.

Sarain Fox

Mme Fox est une Anishinaabe de la Première Nation des Batchawanas. Elle est militante, ambassadrice de marque, artiste, danseuse et conteuse. Elle se consacre à l'amplification des voix des jeunes ainsi que de sa communauté et milite pour une représentation autochtone.

Yolanda Largie

Cofondatrice de Canadian Curvies, Mme Largie est une mannequin grande taille et une militante en faveur de la neutralité corporelle. Son objectif est d'émanciper les femmes et de créer une représentation égale dans l'industrie. Elle a participé à la toute première campagne nationale de marketing de la marque Nordstrom célébrant l'esprit inclusif et accueillant des Canadiens sous l'angle de l'individualité et du style personnel.

Lucie Rhéaume Gonzalez

Mme Rhéaume Gonzalez, une Montréalaise qui gère plusieurs responsabilités, est à la tête de deux entreprises à succès : Girl Crush, une entreprise de vêtements durables, et E-Influence, une plateforme en ligne créée pour améliorer les stratégies de marketing. Elle jongle également entre son activité de créatrice de contenu à temps plein et celle d'animatrice de balado!

« Smashbox espère répondre aux besoins polyvalents de la nouvelle génération », a déclaré Davis Factor, fondateur et vice-président principal, Orientations créatives mondiales, Smashbox Cosmetics. « La base Photo Finish est née du besoin d'innovation - nous continuons donc à innover. L'hybridation, les bienfaits pour la peau - nous aidons les gens à exprimer qui ils sont, avec ou sans maquillage. »

« L'art n'est aussi fort que sa toile », a souligné Lori Taylor Davis, artiste professionnelle en chef à l'échelle internationale, Smashbox Cosmetics. « Connaître un ingrédient est une chose, mais nous devons nous demander s'il agit en profondeur de la peau. Je sais que nous soupirons à l'expression "skinification du maquillage", mais ce n'est pas seulement du jargon - c'est la voie qui fait avancer la beauté. »

Les quatre bases sont enrichies du complexe soyeux Silkscreen, un mélange d'ingrédients - antioxydants, acide hyaluronique, extrait de probiotique, vitamines et algues - qui contribue à nourrir, équilibrer et protéger la peau des dommages causés par les agressions environnementales tels que la pollution et la lumière bleue.

Les bases Photo Finish Silkscreen ont été lancées à Smashbox.ca, Sephora, Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, TSC.ca en janvier 2022.

BASE PHOTO FINISH CORRECT ANTI-REDNESS PRIMER

Prépare la peau pour neutraliser les rougeurs tout en la protégeant.

Cette base anti-rougeurs crée une barrière respirante et légère tout en apaisant la peau stressée.

PEAU DÉFENDUE :

L'acide hyaluronique procure une hydratation instantanée;

Les algues calment et apaisent la peau;

La rose et les champignons réduisent l'apparence de l'irritation cutanée.

MAQUILLAGE PERFECTIONNÉ :

La base est dotée de tons verts qui réduisent instantanément les rougeurs tout en procurant un fini satiné;

Elle lisse l'aspect de la peau et estompe les imperfections et la visibilité des pores;

Elle facilite l'application du maquillage pour que celui-ci paraisse beau plus longtemps.

BASE PHOTO FINISH PRIMERIZER+ HYDRATING PRIMER

Prépare la peau pour lui donner un aspect frais tout en la protégeant.

Grâce au complexe de triple acide hyaluronique et de niacinamide, cette base crée une barrière légère et respirante tout en vous procurant une grande hydratation.

PEAU DÉFENDUE :

Le complexe de triple acide hyaluronique et de niacinamide assure une hydratation de manière instantanée et pendant 72 heures;

La base reconstitue la réserve d'hydratation de la peau pour une peau lisse et raffermie.

MAQUILLAGE PERFECTIONNÉ :

La base légère donne immédiatement à la peau un aspect radieux;

Elle lisse l'aspect de la peau et estompe les imperfections;

Elle facilite l'application du maquillage pour que celui-ci paraisse beau plus longtemps.

BASE PHOTO FINISH ILLUMINATING GLOW PRIMER

Prépare la peau pour lui donner un aspect radieux tout en la protégeant.

Cette base crée une barrière respirante et légère. Elle regorge de vitamine C et de fruit de la passion.

PEAU DÉFENDUE :

L'acide hyaluronique hydrate et repulpe la peau pendant 48 heures;

La base regorge de vitamine C;

Elle contient du fruit de la passion aidant à renforcer la barrière cutanée.

MAQUILLAGE PERFECTIONNÉ :

Des perles finement broyées aident à éclaircir et à illuminer instantanément la peau pour la rendre plus lumineuse;

La base lisse l'aspect de la peau et estompe les imperfections;

Elle facilite l'application du maquillage pour que celui-ci paraisse beau plus longtemps.

BASE PHOTO FINISH CONTROL MATTIFYING PRIMER

Prépare la peau pour lui donner un aspect mat tout en la protégeant.

Cette base en gel léger crée une barrière légère et respirante. Elle contient de l'hamamélis, de l'acide salicylique et du zinc.

PEAU DÉFENDUE :

Grâce à l'hamamélis, l'acide salicylique et le zinc, cette base aide à réguler le sébum pour garder une peau mate sans la dessécher.

MAQUILLAGE PERFECTIONNÉ :

La base procure une peau sans brillance dotée d'un fini mat;

Elle lisse l'aspect de la peau et estompe les imperfections et la visibilité des pores;

Elle facilite l'application du maquillage pour que celui-ci paraisse beau plus longtemps.

À PROPOS DE DAVIS FACTOR

Arrière-petit-fils de la légende des cosmétiques Max Factor, Davis Factor a été élevé dans l'entreprise familiale. À l'âge de 10 ans, une visite sur le plateau d'un tournage Max Factor l'a intrigué par le processus de création, de la préparation de la coiffure et du maquillage au stylisme et au tournage. Il a reçu son premier appareil photo à 13 ans et a commencé à photographier tout ce qui attirait son attention. Les passions qui captent aujourd'hui son imagination ont été une source d'inspiration dès son plus jeune âge : adolescent, il se sentait tout à fait à l'aise pour photographier des célébrités dans les coulisses en utilisant les produits de sa famille pour des séances de photos de beauté.

Ses premières expériences ont conduit M. Factor au Art Center College of Design, où il a perfectionné son art. Après avoir travaillé sur des séances de photos de mode à Paris, M. Factor a décroché son premier emploi auprès de Seventeen, où il a pris des photos au SuperStudio Industria à New York. L'atmosphère créative de la séance de photos a provoqué une révélation : M. Factor a réalisé qu'il voulait créer un espace comparable dans sa ville natale de Los Angeles. En 1990, les studios de Smashbox ont été conçus.

Dans un environnement digne d'Andy Warhol, les studios de Smashbox offraient un espace où les artistes pouvaient créer tout en se sentant chez eux. M. Factor a ensuite trouvé une agence de mannequins, une agence de beauté, et finalement Smashbox Cosmetics. Grâce à son dévouement à l'art et à l'expression créative, M. Factor a contribué à faire de Los Angeles un épicentre de la photographie.

Son travail a été publié dans les magazines Allure, Esquire, L'uomo Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire, Italian Vogue et Vanity Fair. M. Factor a créé des campagnes publicitaires pour Smashbox Cosmetics, Maybelline, Pepsi, American Express, Guess, Candies et Mercedes-Benz, entre autres.

M. Factor est désormais à la tête des Orientations créatives mondiales de Smashbox Cosmetics. Il travaille actuellement sur son premier livre et son premier spectacle avec Fahey Klien, qui donnera un aperçu de son parcours de photographe, d'entrepreneur et de pionnier créatif.

À PROPOS DE LORI TAYLOR DAVIS, ARTISTE PROFESSIONNELLE EN CHEF À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE

Depuis plus de 20 ans, la maquilleuse professionnelle Lori Taylor Davis fait tourner les têtes avec son style emblématique hâlé de plage. « Il est question d'une peau perfectionnée et lumineuse », dit Mme Taylor Davis. « Un peu de ci, un peu de ça. J'évite de trop y réfléchir. »

Cette Californienne géniale et décontractée s'inspire de sa ville natale, L.A., où la culture hypercréative se mêle à une beauté naturelle à couper le souffle. Si l'on ajoute à cela une affinité précoce pour la coiffeuse de sa grand-mère - un terrain de jeu rempli de fards à joues, de cils et de perruques - vous comprendrez pourquoi le gène d'« accro de la beauté » est profondément ancré dans son ADN.

Mme Taylor Davis occupe le poste d'artiste professionnelle en chef à l'échelle internationale à Smashbox Cosmetics, une entreprise qui a également été fondée et développée à Los Angeles. Lorsqu'elle ne prévoit pas les dernières tendances en matière de beauté, Mme Taylor Davis transmet ses conseils intemporels en direct sur Facebook, sur les ondes de HSN et dans les coulisses des MTV Video Music Awards.

Mme Taylor Davis a travaillé avec tout le monde, de Sandra Bullock et Bruno Mars à Rosario Dawson et Paris Hilton. Son travail et ses astuces en matière d'élégance ont été présentés dans des magazines du monde entier comme WWD, Elle, More et Brides. Elle est apparue dans « Extra », « Good Day LA » et - sans blague - on lui a même demandé de mettre du rouge à lèvres sur un lama vivant (qui, grâce à Mme Taylor Davis, a finalement trouvé sa nuance chair parfaite).

À PROPOS DE SMASHBOX COSMETICS :

« Tout passe du studio à la réalité. » - Davis Factor

Créée dans un studio de photographie de Los Angeles en 1990 par le célèbre photographe Davis Factor, Smashbox est très vite devenue un centre de création pour les photographes, acteurs, mannequins et musiciens de renommée mondiale. L'énergie créative sur le plateau n'a montré aucun signe de ralentissement - sauf lorsque l'équipe devait s'arrêter pour effectuer des retouches de maquillage.

En 1996, Davis a créé Photo Finish, notre première base longue tenue. Devenue un produit culte, elle a été conçue pour résister à tout type de lumière, de caméra et de mouvement continu, et pour agir efficacement toute la journée afin que le maquillage reste beau, plus longtemps. En 2000, Smashbox Cosmetics a officiellement été fondée.

Aujourd'hui, nous allons au-delà du studio pour créer des produits cosmétiques hautement efficaces et sans cruauté, qui sont développés, testés et approuvés par notre équipe vaillante. Ces produits sont conçus pour faire face à toutes les surprises de la vie.

De l'information additionnelle peut être consultée sur fr.smashbox.ca | Instagram : @smashboxcanada

SOURCE Smashbox

Renseignements: Pour les demandes de presse et les entrevues ainsi que pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter Taryn Fisher à [email protected] et Hannah Wilson à [email protected]