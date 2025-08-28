L'entente de partenariat stratégique intègre la plateforme de gestion des données d'IA de Sonrai, Sonrai Discovery, à l'infrastructure de laboratoire de pointe de SmartLabs

BOSTON, 29 août 2025 /CNW/ - SmartLabs et Sonrai Analytics (Sonrai) ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique mondial conçu pour intégrer les capacités d'IA de prochaine génération de Sonrai directement au réseau de centres de recherche de pointe de SmartLabs. Dans le cadre de cette entente, SmartLabs commencera à offrir à ses entreprises membres la plateforme d'analytique avancée alimentée par l'IA de Sonrai, Sonrai Discovery. Les deux entreprises mettront également au point de nouvelles technologies informatiques de laboratoire et des applications d'IA personnalisées qui intégreront des données expérimentales et des données sur l'infrastructure pour prédire les résultats scientifiques et accélérer les découvertes, exclusivement au réseau SmartLabs.

Sonrai

La plateforme d'IA infonuagique de Sonrai pour la médecine de précision permet aux équipes biotechnologiques et pharmaceutiques de simplifier les flux de travail de diagnostic, d'améliorer le profilage moléculaire et d'accélérer la découverte de biomarqueurs, en intégrant l'imagerie et des données omiques, au sein d'un écosystème de données sécurisé. En intégrant ces capacités uniques aux cinq centres de recherche gérés de SmartLabs, les entreprises membres auront accès non seulement à la plateforme Sonrai Discovery, mais aussi à des applications informatiques et d'IA exclusives disponibles uniquement par SmartLabs, pour une prise de décision plus efficace.

Pour SmartLabs, un important fournisseur d'infrastructure de laboratoire flexible et de solutions de services opérationnels, le partenariat représente une expansion audacieuse de son modèle pour répondre à la demande croissante de solutions de recherche axées sur l'IA. En combinant l'infrastructure, l'expertise opérationnelle et l'expertise scientifique aux capacités d'analytique avancée de Sonrai, SmartLabs dote ses membres d'outils d'analyse avancés, leur permettant de gérer des données complexes à grande échelle et d'accélérer la découverte de modèles et de biomarqueurs significatifs.

« Nous vivons à l'ère des données et l'IA permet d'exploiter leur véritable valeur », a déclaré Brian Taylor, chef de la direction de SmartLabs. « Je suis très heureux de ce partenariat, car il nous permet de tirer parti de ce nouveau pouvoir pour changer la donne sur le plan de la santé humaine à l'avenir. »

« Chez Sonrai, notre mission est d'alimenter les percées médicales de précision les plus importantes grâce à des données connectées et à une science collaborative. Nous sommes ravis de nous associer à SmartLabs pour offrir la puissance de l'IA et de l'analytique avancée directement à ses entreprises membres », a déclaré M. Darragh McArt, fondateur et chef de la direction de Sonrai. « En favorisant des renseignements plus rapides et une meilleure compréhension d'ensembles de données complexes, nous contribuons à accélérer les découvertes révolutionnaires et le développement de traitements personnalisés de prochaine génération. »

Cette collaboration souligne l'objectif de SmartLabs qui consiste à accélérer la science et la découverte de traitements qui sauvent des vies. Fournir à nos membres des services de soutien de premier plan et des outils de recherche de pointe à chaque phase de recherche et développement est au cœur du modèle de l'entreprise. Grâce à l'ajout des capacités de pointe de Sonrai, les membres de SmartLabs seront en mesure de concentrer leurs ressources sur l'innovation dans diverses modalités, différents domaines thérapeutiques et différentes étapes de développement, afin d'offrir plus rapidement des traitements transformateurs aux patients.

À propos de SmartLabs

SmartLabs a été fondée en 2015 parce que la science moderne exige une nouvelle infrastructure de ressourcement adaptable en tant que norme pour assurer l'avenir de l'industrie et accélérer le rythme des percées scientifiques pour tous, partout dans le monde. L'entreprise offre la première plateforme intégrée combinant une infrastructure de laboratoire flexible, des opérations, des solutions numériques et une expertise scientifique. Ses centres de recherche gérés permettent à leurs clients d'accéder à une infrastructure de recherche et développement de qualité entreprise et à des solutions de fabrication « en tant que service » sans investissements de capitaux initiaux, offrant ainsi des solutions globales de bout en bout pour les entreprises de nouvelles technologies et de sciences de la vie à toutes les étapes du cycle de vie de l'innovation. SmartLabs, dont le siège social est situé à Boston, sert divers organismes de biotechnologie, de produits pharmaceutiques et de nouvelles technologies grâce à un modèle unique conçu pour favoriser l'avenir de l'industrie. Pour en savoir plus, consultez le site www.smartlabs.com .

À propos de Sonrai

Fondée en 2018, SonraiAnalytics est une entreprise de technologie de médecine de précision alimentée par l'IA. Le produit phare de Sonrai, Sonrai Discovery, accélère l'identification et le développement de cibles médicamenteuses ou thérapeutiques, améliorant ainsi les résultats pour les patients grâce à l'IA. L'entreprise s'associe à différentes entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques pour gérer et analyser leurs données de médecine de précision. En tirant parti de Sonrai Discovery, ces entreprises peuvent sélectionner en toute confiance les composés ayant le plus fort potentiel de réussite dans les essais cliniques, accélérant le développement de médicaments et atténuant le risque d'échec lors des essais sur l'humain. Pour en savoir plus sur Sonrai, consultez le sonraianalytics.com

