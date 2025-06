Une collaboration unique en son genre permettra d'intégrer les solutions de laboratoire clés en main de SmartLabs dans le portefeuille mondial de marques d'espaces de travail flexibles d'IWG

BOSTON et ZUG, Suisse, le 17 juin 2025 /CNW/ - SmartLabs, le principal fournisseur d'infrastructure de laboratoire flexible et de solutions de ressourcement, et International Workplace Group (IWG), la plus grande plateforme de travail flexible et hybride au monde avec des marques comme Regus, Spaces, Signature et HQ, a annoncé aujourd'hui un partenariat mondial de 10 ans pour répondre à la demande croissante d'environnements de laboratoire entièrement gérés dans les centres émergents et établis des sciences de la vie.

Dévoilée lors de la convention internationale BIO 2025 à Boston, cette collaboration unique en son genre intégrera les solutions de laboratoire haute performance de SmartLabs au portefeuille mondial de marques d'espaces de travail flexibles d'IWG, ce qui facilitera considérablement la tâche des innovateurs, institutions et investisseurs en sciences de la vie pour établir des capacités de recherche et développement dans des marchés nouveaux et mal desservis partout dans le monde.

Grâce à ce partenariat, SmartLabs fournira son modèle complet de laboratoire en tant que service, notamment la sélection du site, la conception du laboratoire, la gestion de la construction, les opérations quotidiennes et le soutien scientifique continu aux utilisateurs finaux, et ce, dans de multiples régions géographiques. Adaptées aux besoins de chaque écosystème scientifique local et alignées sur les priorités stratégiques des partenaires de SmartLabs et d'IWG, ces capacités permettront aux entreprises des sciences de la vie et des technologies émergentes d'accéder à des environnements de recherche et développement flexibles de calibre mondial, et d'étendre leurs recherches de manière transparente tout au long du cycle de vie de l'innovation.

« De nombreuses régions du monde regorgent de talents scientifiques et font preuve d'ambition, mais sans disposer de l'infrastructure en matière de laboratoire et des services de soutien de pointe nécessaires pour faire progresser la recherche », a déclaré Brian Taylor, chef de la direction de SmartLabs. « En combinant notre expertise scientifique et opérationnelle à la portée internationale d'IWG, nous pouvons maintenant offrir des environnements de recherche et développement entièrement gérés et à haut rendement directement aux marchés mal desservis d'Europe, d'Asie et d'ailleurs. Qu'il s'agisse d'entreprises de biotechnologie en début de croissance, d'entreprises pharmaceutiques mondiales ou d'autres entreprises des sciences de la vie et de technologies, nous sommes là pour les aider à concentrer leur temps et leurs ressources sur ce qui compte le plus : faire progresser la science plus rapidement. »

Pour SmartLabs, l'accord accélère l'expansion mondiale, proposant plus rapidement les solutions de laboratoire novatrices de l'entreprise aux scientifiques et aux équipes de recherche là où ils sont le plus nécessaires. Pour IWG, il s'agit d'une entrée dans l'immobilier axé sur le laboratoire, offrant de nouvelles possibilités aux propriétaires, aux promoteurs et aux partenaires financiers d'accéder aux secteurs des sciences de la vie et des technologies à forte croissance grâce à des solutions éprouvées, à faible risque et clés en main.

« Nous avons vu comment le portefeuille de marques d'espaces de travail flexibles d'IWG libère une valeur importante pour les propriétaires, les promoteurs et les écosystèmes locaux partout dans le monde, offrant un accès à la plus grande plateforme de travail au monde dans plus de 120 pays. Grâce à notre partenariat avec SmartLabs, nous apportons ce même modèle au monde de la science et de l'innovation », a déclaré Mark Dixon, fondateur et chef de la direction d'IWG. « Cette nouvelle offre donne à nos partenaires une excellente occasion de répondre à la demande croissante d'environnements de laboratoire spécialisés, sans être confrontés à la complexité de les construire ou de les exploiter eux-mêmes. Ensemble, nous permettons une livraison plus rapide et plus intelligente d'espaces prêts pour la recherche dans les principaux marchés d'innovation du monde. »

L'annonce survient dans un contexte de demande mondiale croissante pour l'espace de recherche et développement et de pression croissante sur les entreprises des sciences de la vie et des technologies pour qu'elles agissent rapidement tout en gérant plus efficacement les capitaux. La plateforme entièrement gérée de SmartLabs aide les entreprises à réduire le temps de préparation opérationnelle, à rationaliser leurs opérations quotidiennes et à rester concentrées sur l'innovation scientifique.

À propos de SmartLabs

SmartLabs a été fondée en 2015 parce que la science moderne exige une nouvelle infrastructure de ressourcement adaptable en tant que norme pour assurer l'avenir de l'industrie et accélérer le rythme des percées scientifiques pour tous, partout dans le monde. L'entreprise offre la première plateforme intégrée combinant une infrastructure de laboratoire flexible, des opérations, des solutions numériques et une expertise scientifique.

Ses centres de recherche gérés permettent à leurs clients d'accéder à une infrastructure de recherche et développement de qualité entreprise et à des solutions de fabrication « en tant que service » sans investissements de capitaux initiaux, offrant ainsi des solutions globales de bout en bout pour les entreprises de nouvelles technologies et de sciences de la vie à toutes les étapes du cycle de vie de l'innovation. SmartLabs, dont le siège social est situé à Boston, sert divers organismes de biotechnologie, de produits pharmaceutiques et de nouvelles technologies grâce à un modèle unique conçu pour favoriser l'avenir de l'industrie.

Pour plus d'informations, consultez le site www.smartlabs.com.

À propos d'International Workplace Group plc

International Workplace Group est le chef de file mondial des solutions de travail hybrides et des marques d'espaces de travail. Nous créons de la valeur personnelle, financière et stratégique pour les entreprises de toutes tailles. De certaines des entreprises les plus intéressantes et des organisations bien connues dans le monde, aux particuliers et à la prochaine génération de chefs de file de l'industrie. Tous tirent parti de la puissance de la plateforme de travail hybride d'International Workplace Group pour accroître leur productivité, leur efficacité, leur agilité et leur proximité avec le marché.

La couverture réseau inégalée d'International Workplace Group comprend plus de 4 000 emplacements dans plus de 120 pays, et 83 % des entreprises figurant au palmarès Fortune 500 comptent parmi notre clientèle croissante.

Grâce à nos marques comme Regus, Spaces, HQ et Signature, nous aidons des millions de personnes et leurs entreprises à travailler de façon plus productive. Pour ce faire, nous attachons à la plus importante plateforme de travail hybride au monde des espaces de travail professionnels, inspirants et collaboratifs et des services numériques, tous disponibles via l'application International Workplace Group.

Consultez le site iwgplc.com et, pour en savoir plus sur le partenariat avec International Workplace Group, rendez-vous sur le site iwgplc.com/develop-a-location.

