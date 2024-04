SAINT-GEORGES, QC, le 16 avril 2024 /CNW/ - Manac inc. (« Manac »), chef de file nord-américain dans la fabrication de remorques spécialisées, est fière d'annoncer le lancement de sa solution innovatrice de remorques intelligentes, SmartHorizonTM. Développée en collaboration avec le groupe ZF, SmartHorizon représente une nouvelle ère de connectivité et de polyvalence dans l'industrie du transport.

Une connectivité polyvalente avec des accessoires tiers

SmartHorizon n'est pas seulement une remorque intelligente, c'est un écosystème connecté.

SmartHorizon n'est pas seulement une remorque intelligente, c'est un écosystème connecté. Avec sa télématique avancée et ses capteurs intégrés, SmartHorizon ouvre la porte à une communication fluide entre la remorque et des accessoires de tierces parties. Qu'il s'agisse de systèmes de contrôle de la cargaison, de capteurs de pression des pneus ou de dispositifs de contrôle de la température, SmartHorizon assure la compatibilité et l'échange de données en temps réel. Les gestionnaires de flotte peuvent désormais optimiser leurs opérations, renforcer la sécurité et réduire les temps d'arrêt en intégrant leurs accessoires préférés sans effort.

Le nom "SmartHorizon" reflète le potentiel illimité de cette solution :

Prise de décisions basées sur les données: SmartHorizon collecte et analyse les données relatives au poids, à l'emplacement et à l'état des cargaisons. Les gestionnaires peuvent prendre des décisions éclairées sur la base d'informations en temps réel, ce qui permet d'améliorer la répartition des ressources et de réaliser des économies. Maintenance prédictive: Grâce à ses capacités de maintenance prédictive, SmartHorizon alerte les opérateurs sur les problèmes potentiels, tels que les pannes non planifiées, avant qu'ils ne s'aggravent. Interfaces personnalisables: L'interface conviviale de SmartHorizon permet aux gestionnaires d'adapter le système à leurs besoins spécifiques, qu'il s'agisse d'ajuster les paramètres, de définir des alertes ou d'intégrer de nouveaux accessoires. Fonctionnalités écologiques: SmartHorizon favorise le développement durable en optimisant le rendement énergétique et en réduisant les émissions et les pertes.

Les leaders de l'industrie unissent leurs forces

Grâce au partenariat de Manac avec ZF, leader mondial des technologies automobiles, SmartHorizon bénéficie d'une expertise de pointe. La contribution de ZF au projet comprend sa plateforme de gestion de flottes SCALAR, son matériel télématique SCALAR EVO Cast et son système ABS intelligent (iABS).

"Nous sommes ravis de nous associer à Manac pour faire avancer la technologie des remorques à une vitesse supérieure", a déclaré Benjamin Brown, vice-président de la gestion des comptes clés, responsable des ventes de remorques et des produits numériques chez ZF Group. "ZF et Manac s'engagent à offrir des produits et des services de haute qualité et partagent une vision commune pour simplifier l'expérience des utilisateurs de la télématique des remorques."

Ensemble, Manac et ZF redéfinissent ce qui est possible en matière de technologie des remorques.

Pour plus d'informations, visitez le SmartHorizon Télématique pour remorques | Manac

À propos de Manac

Manac Inc. est un important fabricant de remorques spécialisées, au service de l'industrie du transport depuis 1966. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la qualité, Manac continue à façonner l'avenir du transport.

À propos de ZF

ZF est une entreprise technologique mondiale qui fournit des produits et des systèmes de mobilité avancés pour les voitures, les véhicules commerciaux et la technologie industrielle. En mettant l'accent sur la durabilité et la connectivité, ZF favorise le progrès dans diverses industries.

Avec quelque 168 700 employés, ZF a réalisé un chiffre d'affaires de 46,6 milliards d'euros lors de l'exercice 2023. La société exploite 162 sites de production dans 31 pays.

Pour plus d'informations, visitez : www.zf.com

Contacts: Mylène Rajotte, directrice marketing, Manac Inc.: [email protected] // Ashley Van Horn, directrice des communications, ZF Amérique du Nord, (734) 737-8872, [email protected]

