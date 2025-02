L'agence HubSpot la plus primée remporte un prestigieux prix pour la troisième fois suite à l'expansion de ses capacités techniques avec l'acquisition stratégique de Globalia

IRVINE, Calif., 26 février 2025 /CNW/ - SmartBug Media®, partenaire Elite le plus primé de HubSpot à l'échelle mondiale et agence numérique de référence pour les organisations qui visent une croissance durable tout au long du cycle de vie client, a annoncé aujourd'hui sa nomination en tant que Partenaire HubSpot de l'année 2024 en Amérique du Nord. Cette distinction souligne l'évolution continue et le leadership de SmartBug au sein de l'écosystème des partenaires HubSpot. Au cours des sept dernières années, SmartBug a été honoré à trois reprises du titre de Partenaire de l'année de HubSpot.

SmartBug s'est vu attribuer le prix de Partenaire de l'année en tant que Partenaire de Solutions le plus performant en Amérique du Nord. Les clients de HubSpot exploitent pleinement la plateforme en l'utilisant dans son intégralité. SmartBug les accompagne grâce à son expertise complète des logiciels Marketing Hub ®, Sales Hub ®, Service Hub ®, Operations Hub ®, et Content Hub ®, assurant ainsi leur succès.

« Cette réalisation illustre notre capacité à offrir des solutions tout au long du cycle de vie du client et à travers l'ensemble de la plateforme HubSpot », a déclaré Ryan Malone, CEO de SmartBug. « Notre équipe accompagne avec succès des clients aux besoins complexes dans divers secteurs pour optimiser l'ensemble de leurs activités relatives au marketing, aux ventes, au service et aux opérations -- de la conformité HIPAA aux intégrations EHR, ERP et CRM. »

SmartBug a bâti un partenariat historique avec HubSpot, passant de l'un des tout premiers partenaires à remporter le titre de Partenaire HubSpot Global de l'Année en 2018, pour ensuite rejoindre le cercle restreint des partenaires Elite. L'obtention pour la troisième fois du titre de Partenaire de Solutions de l'année en Amérique du Nord confirme non seulement sa position de leader HubSpot mais établit aussi son héritage comme partenaire de confiance dans divers secteurs d'activités. En tant qu'agence HubSpot la plus décorée au monde, SmartBug a également été honorée de 15 prix Impact de HubSpot et de plus de 200 distinctions pour son travail exceptionnel auprès des clients. De plus, elle a obtenu plusieurs certifications en tant que Partenaire de Solutions HubSpot et a siégé au Partner Advisory Council en Amérique du Nord pendant plusieurs années.

SmartBug a eu un impact remarquable sur la réussite de ses clients", a déclaré Angela O'Dowd, Vice-présidente du Programme Partenaires de Solutions chez HubSpot. "L'ensemble de la communauté HubSpot félicite SmartBug ainsi que les autres lauréats des Prix Impact pour cette belle réussite.

Avec l'adoption croissante de HubSpot, les entreprises recherchent un partenaire capable de les aider à exploiter pleinement le potentiel de la plateforme. La désignation en tant que Partenaire de l'année est le point culminant d'une année marquée par l'intégration réussie de Globalia, une agence de marketing canadienne acquise en 2023, propulsant ainsi SmartBug parmi les plus grands partenaires HubSpot au monde. L'équipe combinée allie une expertise technique approfondie et des conseils stratégiques éprouvés, offrant aux entreprises une base solide et des recommandations essentielles pour transformer leur investissement CRM en résultats concrets.

« Nous commençons à tirer parti des avantages de notre acquisition de Globalia, car nous pouvons allier nos compétences techniques, stratégiques et d'exécution, et ce pour les besoins les plus complexes. Nous développons également notre propre propriété intellectuelle en matière d'intelligence artificielle et d'opérations, ce qui nous permet de nous distinguer sur le marché et d'offrir une valeur durable à nos clients », a déclaré M. Malone.

L'expertise de SmartBug sur l'ensemble des Hubs HubSpot permet de déployer des solutions robustes et personnalisées à chaque étape du parcours client. Avec huit accréditations, dont la plus récente est l'Accréditation en Expérience de Contenu HubSpot, SmartBug propose des solutions complètes pour les entreprises de taille moyenne à grande, soutenues par des connaissances approfondies et des succès avérés. Une équipe de 19 formateurs certifiés HubSpot permet aux clients d'optimiser leur gestion de la relation client, facilitant ainsi l'atteinte de résultats mesurables.

