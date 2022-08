Cette transaction stratégique créera un solide réseau mondial en PI, du Canada à l'Asie-Pacifique.

TORONTO, le 18 août 2022 /CNW/ - Smart & Biggar, la principale agence de propriété intellectuelle au Canada (PI), a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour se joindre au groupe de cabinets internationaux de PI de premier plan d'IPH Limited.

En devenant membre du groupe IPH, Smart & Biggar aura accès à un réseau d'expertise dans le domaine de la propriété intellectuelle dans 25 pays de la région Asie-Pacifique, ainsi qu'à d'importantes ressources qui lui permettront d'investir dans la bonification de sa prestation de services de PI pour ses clients au Canada. Dans le cadre de l'accord, IPH fera l'acquisition des activités l'agence de PI de Smart & Biggar, laquelle détiendra une participation dans le cabinet d'avocats de Smart & Biggar, conformément à la réglementation québécoise. Il s'agit de la première acquisition d'IPH en dehors de la région Asie-Pacifique.

« Chez Smart & Biggar, nous avons l'honneur de collaborer avec plusieurs des entreprises les plus innovantes et des propriétaires de marques les plus importants, au Canada et dans le monde, dont plusieurs nous ont confié la protection, le respect et la commercialisation de leurs droits de PI depuis plus d'un siècle », a souligné Matthew Zischka, associé directeur de Smart & Biggar. Le fait de nous joindre au groupe IPH nous permettra d'enrichir notre offre de services et de stimuler l'investissement et la croissance de nos activités canadiennes. Nous nous réjouissons de continuer à aider nos clients au Canada et dans le monde entier à protéger et à exploiter leurs propriété intellectuelle et leurs actifs liés à la technologie. »

Les nouvelles entités continueront de fonctionner sous le nom actuel de Smart & Biggar après la conclusion de la transaction, qui devrait avoir lieu en septembre 2022. « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Smart & Biggar au sein d'IPH, a déclaré le directeur général et PDG d'IPH, Andrew Blattman. « Les avocats, agents et le personnel de Smart & Biggar sont des plus compétents et le cabinet jouit d'une réputation internationale exceptionnelle à titre de cabinet spécialisé en PI au Canada. Les marchés australien et canadien de la PI sont très similaires et, ensemble, nous serons bien placés pour offrir aux clients une gamme complète de services liés à la PI de portée internationale, tout en offrant à nos collaborateurs de solides perspectives de développement de carrière. »

À propos d'IPH Limited

IPH est le principal groupe offrant des services de propriété intellectuelle dans la région Asie-Pacifique. Il est formé d'un réseau de cabinets membres travaillant dans huit juridictions dans le domaine de la propriété intellectuelle et desservant plus de 25 pays. Le groupe comprend les cabinets de PI de premier plan AJ Park, Griffith Hack, Pizzeys et Spruson & Ferguson et le fournisseur de services de PI en ligne Applied Marks. IPH emploie plus de 900 personnes travaillant en Australie, en Chine, à Hong Kong RAS, en Indonésie, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et en Thaïlande.

À propos de Smart & Biggar

Smart & Biggar est largement reconnu comme le principal cabinet offrant des services de propriété intellectuelle au Canada avec des bureaux à Montréal, Ottawa, Toronto, Vancouver et Calgary. Nous sommes des chefs de file en matière de propriété intellectuelle et nous desservons nos clients depuis plus d'un siècle.

