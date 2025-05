« AeroMod offre aux propriétaires et aux exploitants la flexibilité nécessaire pour adapter la capacité de refroidissement sans compromettre l'espace ou l'efficacité, a déclaré Changiz Tolouee, vice-président exécutif de la technologie et du développement des produits chez Smardt. AeroMod répond aux exigences en constante évolution des systèmes de construction, où les performances, l'encombrement, la fiabilité et la redondance doivent aller de pair. Cette plateforme nous permet d'appliquer notre expertise éprouvée en matière de refroidisseurs à un plus large éventail d'applications et de clients. »

Smardt ECO AeroMod - Aperçu des principales caractéristiques

Conception modulaire : modules de 30 et 40 tonnes; possibilité de connecter jusqu'à 10 unités pour un total de 400 tonnes

Réfrigérant : R-454B (faible PRG)

Compresseurs : deux compresseurs à spirale à vitesse variable par unité

Ventilateurs : ventilateurs EC avec contrôle avancé du débit d'air

Bobines : bobines de condenseur à microcanaux entièrement en aluminium

Redondance et réduction : jusqu'à 20 compresseurs répartis sur 10 modules; réduction à <2 %

Conçu pour des performances évolutives

La conception modulaire bout à bout d'AeroMod permet de connecter jusqu'à 10 unités sans espacement entre les modules, grâce à des collecteurs de tuyauterie internes. Son format compact et sa modularité permettent une expansion transparente et une mise en phase simplifiée de la capacité de refroidissement du bâtiment.

Chaque unité AeroMod offre un rendement supérieur à charge partielle et une redondance intégrée. Un seul module peut décharger jusqu'à 15 % de sa capacité avec un contrôle précis de la température de l'eau glacée. Une configuration complète de 10 modules permet une réduction dynamique de la charge à moins de 2 % de la charge totale, ce qui garantit une utilisation optimisée de l'énergie, même en cas de demande minimale.

Intégration intelligente pour les systèmes de bâtiments modernes

Doté d'une interface tactile conviviale de 7 pouces et entièrement compatible avec les principaux systèmes d'automatisation des bâtiments, AeroMod est conçu pour une intégration moderne. L'installation est encore simplifiée grâce à des connexions d'alimentation et d'eau à point unique qui réduisent la complexité et le temps de mise en service.

Disponibilité

La plateforme de refroidisseurs modulaires à air Smardt ECO AeroMod est désormais disponible dans toute l'Amérique du Nord.

Pour en savoir plus, cliquez ici ou communiquez avec votre représentant Smardt local.

À propos de Smardt :

Smardt Chiller Group est un chef de file dans le domaine des refroidisseurs sans huile à haut rendement, qui fournit des solutions innovantes de chauffage et de refroidissement pour les centres de données, les applications industrielles et les systèmes CVC commerciaux. Mettant l'accent sur la durabilité, la gamme de produits Smardt comprend des solutions de refroidisseurs modulaires, à air et à eau, optimisées pour la performance, la fiabilité et l'impact environnemental. Le lancement de la plateforme Smardt ECO élargit le portefeuille de l'entreprise au-delà de la technologie sans huile, offrant des solutions à haut rendement adaptées à un plus large éventail d'applications. Basée à Montréal, au Canada, Smardt opère à l'échelle mondiale et sert des clients en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie. Pour plus d'informations, visitez le site www.smardt.com

