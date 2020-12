Sleep Country présente son nouveau magasin à Welland, Ontario

Une entreprise prête à poursuivre sa croissance positive grâce à son expansion

TORONTO, le 4 déc. 2020 /CNW/ - Sleep Country Canada Holdings inc. (« Sleep Country » ou la « société ») (TSX : ZZZ), le principal détaillant spécialisé dans la vente de matelas au Canada, élargit son réseau de magasins de détail. Après un troisième trimestre sans précédent, marqué par une croissance impressionnante des activités de ses magasins physiques et de commerce électronique, l'entreprise continue d'investir dans les espaces physiques de détail, offrant aux Canadiens des moyens plus diversifiés d'acheter local. Le magasin de Welland ouvre ses portes le 5 décembre et est situé au 897, Niagara Street, portant le nombre national de magasins Sleep Country à 281.

« Nous avons connu un troisième trimestre exceptionnel grâce à la croissance de nos activités en ligne et à l'étendue de notre réseau de magasins. L'ouverture de ce nouveau magasin renforce notre engagement envers la vente au détail en espaces physiques, et l'impact positif qu'elle a sur les communautés locales et notre entreprise », a déclaré Stewart Schaefer, chef du développement des affaires chez Sleep Country Canada. « L'ouverture du magasin intervient non seulement au moment où les consommateurs font leurs achats de vacances, mais aussi lorsqu'ils commencent à planifier la nouvelle année en établissant d'importants objectifs de bien-être qui découlent d'un désir d'obtenir un meilleur sommeil. Nous sommes ravis d'offrir aux résidents de cette communauté en pleine expansion, davantage de moyens de faire des achats locaux et de nous joindre en toute sécurité - tant en magasin qu'en ligne. Nous voulons les aider à satisfaire tous leurs besoins essentiels en matière de sommeil, maintenant et à l'avenir ».

Depuis plus de deux décennies, Sleep Country est un pilier local dans les communautés de partout au Canada, servant de source fiable pour les Canadiens qui recherchent un meilleur sommeil. Reconnus pour le service et l'expertise de leurs experts en sommeil, les clients peuvent s'attendre à une expérience personnalisée visant à répondre aux besoins individuels en matière de sommeil, ainsi qu'un accès à une vaste gamme de produits de haute qualité. Cette offre diversifiée de produits comprend des matelas, des oreillers, des draps, des couettes, des couvertures lestées et d'autres produits de grandes marques.

Dans le cadre des protocoles améliorés de santé et de sécurité de Sleep Country, le nouveau site de Welland présentera :

Utilisation des EPI - L'utilisation des masques est obligatoire en tout temps par les associés et les clients.

Protège-oreillers et matelas - Leur utilisation est obligatoire pour offrir une barrière entre les clients et le produit essayé.

Poste de nettoyage - Pour offrir aux clients et aux associés, une désinfection pour les mains dans tout le magasin.

Décalques au sol - Pour offrir une recommandation d'éloignement dans le magasin.

Affichage en magasin - Pour renforcer les mesures et pratiques d'éloignement physique affichées dans les fenêtres et dans tout le magasin.

Désinfection fréquente - Pour assurer le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces dures, y compris les comptoirs, les claviers NIP, les aires de travail, l'affichage commun et les zones d'essai pour les clients.

Les détails pour le nouveau magasin sont :

Sleep Country Welland, ON : 897 Niagara Street, Welland, ON, L3C 1M4

Heures d'ouverture : Lundi au vendredi (10 h - 21 h), Samedi (9 h 30 - 18 h), Dimanche (11 h - 17 h)

Date de l'ouverture : 5 décembre 2020

Veuillez noter que les heures et les dates d'ouverture des magasins sont soumises aux directives d'exploitation provinciales. Pour plus d'information à propos de Sleep Country, veuillez visiter le sleepcountry.ca.

À propos de Sleep Country

Sleep Country est le principal détaillant de matelas et de literie omnicanal au Canada et le seul détaillant spécialisé dans les produits de sommeil à avoir une présence nationale par ses magasins physiques et en ligne. Sleep Country exerce ses activités de vente au détail sous deux bannières (les « bannières ») : « Sleep Country Canada », avec des opérations multicanaux au Canada, excluant le Québec. « Dormez-vous? », avec ses opérations au Québec et « Endy », le principal détaillant en ligne de matelas dans une boîte. Au 5 décembre 2020, Sleep Country comptait 281 magasins et 17 centres de distribution à travers le Canada. Tous les magasins de l'entreprise sont détenus par la société, ce qui lui permet de développer et maintenir une culture axée sur le service à la clientèle, assurant une expérience cohérente et de qualité supérieure dans les magasins et lors de la livraison à domicile. Sleep Country travaille également en étroite collaboration avec des organisations caritatives canadiennes pour faire don de matelas neufs et d'occasion aux familles et aux enfants dans le besoin.

