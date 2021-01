La société entame l'année 2021 en augmentant son réseau de magasins de détail.

TORONTO, le 8 janv. 2021 /CNW/ - Sleep Country Canada Holdings Inc. (« Sleep Country » ou « la société ») (TSX : ZZZ), le principal détaillant omnicanal de matelas et literie, élargit son réseau de magasins de détail dans l'Ouest canadien. Après avoir obtenu des résultats records au troisième trimestre à travers son infrastructure omnicanale, la société continue de multiplier ses surfaces de vente physiques. L'inauguration du nouveau magasin à Fort Saskatchewan aura lieu le 9 janvier et est situé au 9344 Southfort Drive dans le centre commercial de Southpointe, ce qui porte à 282 le nombre de magasins Sleep Country à l'échelle nationale.

« Malgré les défis uniques à relever en 2020, nous avons obtenu des résultats exceptionnels au troisième trimestre, soutenus par la forte et croissante demande pour notre offre de produits de sommeil de qualité supérieure. En nous implantant sur un nouveau marché en Alberta, nous poursuivons notre mission qui consiste à offrir aux Canadiens les produits de sommeil dont ils ont besoin pour profiter de leurs meilleures nuits de sommeil », a déclaré M. Stewart Schaefer, chef du développement des affaires chez Sleep Country Canada. « Avec l'ouverture de notre premier magasin en 2021, nous sommes ravis de soutenir les objectifs de bien-être des consommateurs pour l'année à venir en les aidant à investir judicieusement dans leur sommeil qui est un pilier essentiel de la santé et du bien-être. Nous sommes ravis de desservir la communauté locale de Fort Saskatchewan et de lui offrir une expérience de magasinage sécuritaire et attrayante pour ses besoins immédiats et futurs en matière de sommeil. »

Au cours de ses 25 années d'existence, Sleep Country a consolidé sa position en tant que pilier au sein des communautés locales fièrement desservies partout au pays. L'engagement inébranlable de Sleep Country à offrir une expérience de magasinage personnalisée est guidé par les connaissances de ses experts en sommeil qui sont formés pour trouver des solutions personnalisées afin de répondre aux besoins individuels de nos clients en matière de sommeil. De plus, la gamme de produits innovants de Sleep Country, composée de matelas, d'oreillers, de draps, de couettes, de couvertures lestées et d'autres produits provenant des plus grandes marques de sommeil au monde, positionne Sleep Country comme le guichet unique au Canada pour les essentiels de sommeil.

Le nouveau magasin à Fort Saskatchewan respectera les restrictions actuelles liées à la COVID-19 imposées par les autorités albertaines, qui exigent que tous les détaillants opèrent avec une capacité de 15 %. Dans le cadre des protocoles améliorés de Sleep Country en matière de santé et de sécurité, le nouveau magasin de détail sera également doté de caractéristiques suivantes :

Utilisation des EPI - Port obligatoire de masques par les associés du magasin et les clients à tout moment.

Protège-oreiller et protège-matelas jetables - Obligatoires pour fournir une barrière de protection entre les clients et les produits à tester.

Postes de nettoyage - Pour fournir du désinfectant pour les mains aux clients et aux associés dans tout le magasin.

Affiches de sol autocollantes - Pour indiquer l'éloignement physique à l'intérieur des magasins.

Affiches dans les magasins - Pour renforcer les mesures et pratiques d'éloignement physique affichées sur les vitrines et dans tout le magasin.

Désinfection fréquente - Pour assurer le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces rigides, y compris les comptoirs, les claviers NIP, les espaces de travail, les présentoirs communs et les zones d'essai pour les clients.

Voici les détails concernant le nouveau magasin :

Sleep Country Fort Saskatchewan

Adresse : 9344 Southfort Drive, Unit 115, Fort Saskatchewan, AB, T8L 0C5

Heures d'ouverture du magasin : Du lundi au vendredi (10 h à 21 h), le samedi (9 h 30 à 18 h), le dimanche (11 h à 17 h)

Date d'ouverture : Le 9 janvier 2021

Veuillez noter que les heures et les dates d'ouverture des magasins sont assujetties aux directives opérationnelles provinciales. Pour en savoir plus sur Sleep Country, visitez le www.sleepcountry.ca. https://www.sleepcountry.ca/storelocator

À propos de Sleep Country

Sleep Country est le principal détaillant omnicanal de matelas et literie, ainsi que le seul détaillant spécialisé en produits de sommeil avec une empreinte nationale de magasins traditionnels et une présence en ligne. Sleep Country exerce ses activités de vente au détail sous trois bannières (les « bannières ») : « Sleep Country Canada », avec des activités omnicanales au Canada, excluant le Québec; « Dormez-vous » avec des activités omnicanales au Québec et « Endy », principal détaillant canadien de matelas dans une boîte en ligne. Au 9 janvier 2021, Sleep Country comptait 282 magasins et 17 centres de distribution à travers le Canada. Tous les magasins de l'entreprise sont détenus par la société, ce qui lui permet de maintenir une culture axée sur le service à la clientèle, assurant une expérience cohérente et de qualité supérieure dans les magasins et lors de la livraison à domicile. Sleep Country collabore également étroitement avec des organismes caritatifs canadiens pour faire don de matelas neufs ou en bon état aux familles et enfants dans le besoin.

SOURCE Sleep Country

Renseignements: Sandy Indig, Directrice des relations publiques, [email protected], 416-409-3043 ; ou Lauren Steeves, North Strategic, [email protected], 306-717-3253

Liens connexes

www.sleepcountry.ca