Sleep Country est le seul détaillant canadien à offrir les produits phares de Purple et une gamme spéciale de matelas aux Canadiens à travers le pays.

TORONTO, le 19 oct. 2020 /CNW/ - Sleep Country Canada Holdings Inc. (« Sleep Country » ou la « société ») (TSX: ZZZ), le principal détaillant spécialisé dans les matelas au Canada, est fier d'annoncer son partenariat avec Purple Innovation, LLC (NASDAQ: PRPL), un leader en matière de confort et le créateur du célèbre matelas PurpleMD, classé n° 1 dans le rapport de satisfaction sur les matelas J.D. Power 2019.

Ce partenariat exclusif marque la première expansion de Purple sur le marché canadien et renforce la vaste gamme de produits de sommeil de qualité supérieure de Sleep Country, qui repose sur l'innovation et la technologie.

Les Canadiens auront accès à quatre des matelas emblématiques de Purple en ligne, dont deux seront également disponibles dans les 280 magasins Sleep Country Canada et Dormez-vous. Que ce soit en ligne ou en magasin, ces produits incluent notamment le nouveau matelas Purple PlusTM, le tout nouveau matelas de Purple, fabriqué exclusivement pour le marché canadien et conçu en collaboration avec les experts en sommeil de Sleep Country.

Les produits suivants seront en vente à partir du 10 novembre en ligne et en magasin :

Le Purple Pillow TM

Le matelas Purple Plus TM exclusif

exclusif Le matelas Purple PremiereTM 3

En outre, les clients peuvent acheter ces produits exclusivement en ligne à partir du 10 novembre :

Le matelas Purple Hybrid TM 2

2 Le matelas Purple PremiereTM 4

Depuis son arrivée explosive sur le marché en 2015 avec le matelas PurpleMD, Purple a été salué pour son innovation, la satisfaction inégalée de ses clients et ses brillantes campagnes publicitaires. La Purple Grid™ est dotée d'une technologie brevetée et d'un confort permettant d'éliminer les points de pression en étant tout à la fois doux et confortable. L'approche publicitaire dynamique de l'entreprise a permis de mettre en place des campagnes promotionnelles divertissantes qui ont suscité plus d'un milliard de visites et se sont révélées très efficaces auprès des consommateurs d'aujourd'hui.

« Nous sommes fiers d'être le détaillant canadien exclusif de Purple, un chef de file de l'innovation en matière de sommeil qui partage notre vision de transformer l'industrie du sommeil par des produits de qualité supérieure », a déclaré Stewart Schaefer, chef du développement des affaires chez Sleep Country Canada. « La technologie de sommeil innovante de Purple, son expérience numérique exceptionnelle et sa créativité en matière de marketing sont une combinaison gagnante qui, nous en sommes convaincus, sera rapidement adoptée par nos clients. Ce partenariat avec Purple va également faire progresser nos initiatives stratégiques pour devenir le principal détaillant de produits de sommeil en ligne au Canada. Grâce à nos plateformes en ligne plus vastes et à nos 280 points de vente, nous continuons à renforcer notre position de leader pour servir les Canadiens de la manière dont ils préfèrent faire leurs achats, en leur offrant la plus grande collection des marques internationales les plus pertinentes, tant en ligne qu'en magasin ».

Fondée il y a plusieurs décennies par deux frères, les ingénieurs Tony et Terry Pearce, Purple a une riche histoire qui tire parti des divers antécédents des fondateurs dans l'aérospatiale, la fabrication et la conception pour transformer les produits de rembourrage de tous les jours afin de rehausser le confort et de maximiser l'utilisation. Comptant plus de 100 brevets à son actif, l'entreprise s'est forgé une solide réputation internationale pour sa réflexion novatrice, sa curiosité soutenue et ses produits inégalés. Les débuts de Purple dans l'industrie du matelas en 2015 ont été accueillis avec la même passion inébranlable pour le confort, la durabilité et la valeur, ce qui a conduit à la création de la Purple Grid™.

« À titre de principal détaillant de matelas au Canada, Sleep Country est le partenaire idéal pour étendre physiquement notre empreinte à l'échelle internationale et aider encore plus de gens à travers le monde à obtenir une meilleure nuit de sommeil », a déclaré Joe Megibow, chef de la direction de Purple. « En ces temps où les gens recherchent des solutions de confort à la maison, nous sommes ravis d'offrir aux Canadiens les formidables avantages de la Purple Grid™ grâce au vaste réseau de vente au détail de Sleep Country ».

À partir du 10 novembre, les clients peuvent acheter la collection Purple en ligne ou dans l'un des 280 magasins Sleep Country Canada et Dormez-vous à travers le pays.

À propos de Sleep Country

Sleep Country est le principal détaillant omnicanal de matelas et literie, ainsi que le seul détaillant spécialisé en produits de sommeil avec une présence de magasins physiques et en ligne. Sleep Country exerce ses activités de vente au détail sous trois bannières (les « bannières ») : « Sleep Country Canada », avec des activités omnicanals au Canada, excluant le Québec; « Dormez-vous » avec des activités omnicanales au Québec et « Endy », principal détaillant canadien de matelas dans une boîte en ligne. En date du 19 octobre 2020, Sleep Country comptait 280 magasins et 17 centres de distribution à travers le Canada. Tous les magasins de l'entreprise sont détenus par la société, ce qui lui permet de maintenir une culture axée sur le service à la clientèle, assurant une expérience cohérente et de qualité supérieure dans les magasins et lors de la livraison à domicile. Sleep Country collabore également étroitement avec des organismes caritatifs canadiens pour faire don de matelas neufs ou en bon état aux familles et enfants dans le besoin.

À propos de Purple

Purple est une marque verticale native du numérique qui a pour mission d'aider les gens à se sentir et à mieux vivre grâce à des solutions de confort innovantes. Nous concevons et fabriquons une variété de produits de confort innovants, de qualité supérieure et griffée, notamment des matelas, des oreillers, des coussins, des cadres de lit, des draps, etc. Nos produits sont le résultat de plus de 25 ans d'innovation et d'investissement dans des technologies de confort de propriété exclusive et brevetée et dans la mise au point de nos propres procédés de fabrication. Notre technologie exclusive à gel polymère hyperélastique PolymerMD est à la base d'un grand nombre de nos produits de confort et offre une série d'avantages qui distinguent notre offre des produits des autres concurrents. Nous commercialisons et vendons nos produits par nos canaux de vente directe en ligne, nos partenaires commerciaux traditionnels, des détaillants tiers en ligne et nos propres boutiques de vente au détail. Pour plus de renseignements sur Purple, visitez le site purple.com.

