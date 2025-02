CHINO, Californie, 19 février 2025 /CNW/ - SKYWORTH, un innovateur mondial dans le domaine des technologies d'affichage avancées, a annoncé un accord de licence de marque de commerce qui permettra à SKYWORTH d'offrir des téléviseurs de marque Philips sur le marché nord-américain. Cet accord stratégique combine les prouesses technologiques de SKYWORTH et le nom de marque de Philips qui a établi une réputation de fiabilité et de confiance des consommateurs.

SKYWORTH est rapidement devenue un leader sur le marché de l'intégration personnalisée, reconnue pour ses téléviseurs novateurs et élégants, ainsi que pour son leadership mondial en matière de grand écran. Son portefeuille comprend les téléviseurs durables Clarus Outdoor™, les élégants téléviseurs Canvas Artice™ et l'écran primé Companion Portable™, mettant en valeur l'engagement de SKYWORTH à repousser les limites de la technologie d'affichage. Cet accord permet à SKYWORTH de tirer parti de ses progrès de pointe et de les offrir à un auditoire plus vaste par l'entremise de la marque de confiance Philips.

La marque Philips est reconnue depuis longtemps pour fournir des produits fiables et de haute qualité, et a acquis une solide réputation auprès des consommateurs du monde entier. Ce partenariat avec SKYWORTH garantit que les clients de Philips auront désormais accès aux dernières avancées en matière de technologie télévisuelle, livrées avec la fiabilité et la qualité auxquelles ils s'attendent. La marque Philips servira de sceau d'approbation, assurant aux consommateurs une expérience de qualité supérieure alimentée par l'innovation de SKYWORTH.

« Cet accord représente une étape importante pour SKYWORTH alors que nous poursuivons notre expansion en Amérique du Nord, » a déclaré Fangfang Li, chef de la direction de SKYWORTH USA. « La technologie et la conception novatrices de SKYWORTH combinées à la reconnaissance de Philips en tant que marque de confiance nous permettent d'offrir aux consommateurs une expérience de divertissement à domicile inégalée. Nous sommes convaincus que cette collaboration apportera de nouveaux choix excitants et de nouvelles expériences emballantes sur le marché nord-américain. »

L'accord permettra aux consommateurs d'accéder aux technologies de pointe de SKYWORTH, grâce à un réseau de distribution déjà établi. Cela permettra d'élargir la portée des innovations de SKYWORTH tout en offrant aux clients de Philips un accès à des caractéristiques de pointe. Le partenariat continuera d'offrir la gamme complète de téléviseurs de marque Philips et se concentrera sur la satisfaction des besoins en évolution des consommateurs d'aujourd'hui.

À propos de SKYWORTH

SKYWORTH USA est la division nord-américaine de SKYWORTH Group, une importante entreprise mondiale de produits électroniques fondée en 1988 et dont le siège social est situé à Shenzhen. La solide réputation internationale de SKYWORTH est fondée sur des principes d'innovation, de qualité et de durabilité. SKYWORTH USA, dont le siège social est situé à Chino, en Californie, vise à offrir aux consommateurs des téléviseurs intérieurs et extérieurs abordables et de grande qualité, ainsi que d'autres appareils électroniques pour la maison.

